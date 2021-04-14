Глоба назвав знаки Зодіаку, яких зовсім скоро чекають важливі зміни

Гороскоп на квітень 2021 від Павла Глоби розповість про знаки Зодіаку, які чекають істотні зміни до кінця поточного тижня. Кому особливо усміхнеться удача в середині квітня - читайте далі в нашому матеріалі.

Овен

Цей тиждень буде максимально сприятливим для Овна. Душевна рівновага настане як у кар'єрі, так і в особистому житті. А ось самотнім Овнам в кінці тижня особливо пощастить у коханні. Астрологи кажуть, що легке спілкування в соціальних мережах може привести до побачення. Сімейним Овнам слід частіше прислухатися до своєї другої половинки.

Телець

Саме у Тельця цей тиждень буде найбільш насичений подіями. Павло Глоба каже, що вас чекає успіх на роботі і в особистому житті. Той, у кого Телець вже давно і таємно закоханий, нарешті зверне на нього свою увагу, а сімейні представники знаку чекає романтика на вихідних. На роботі саме Тельця виділить начальник серед інших підлеглих і похвалить його за заслуги.

Козеріг

Козерогам середина тижня відкриє нові можливості в коханні. Одинакам пощастить зустрітися з людиною, яка заволодіє їх увагою і почуттями. Удача не буде залишати Козерогів у роботі на цьому тижні, якщо вони на славу потрудяться. І вже до четверга їх заслуги оцінить начальство. Почніть день з підбадьорливої чашечки кави, і все піде на лад!