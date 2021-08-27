Глоба назвал знаки Зодиака, на которые в сентябре 2021 свалится богатство

Телец

Астролог говорит, что в сентябре Телец может рассчитывать на дополнительную прибыль. Не исключено, что объявятся должники, или же вы вступите в наследство. В целом, вас ждут перемены только к лучшему. Главное - слушайте интуицию и советы близких людей.

Рак

Действуйте и будьте инициативными, если хотите занять лидерские позиции. Астролог говорит, что ваш активный труд обязательно вознаградится в сентябре премиями. А чтобы деньги не уходили так же легко, как приходят, правильно распределяйте бюджет.

Стрелец

В сентябре вам могут предложить дополнительный заработок - обязательно соглашайтесь. Все перемены будут во благо, не нужно их бояться, а тем более отказываться от выгодных предложений.

По словам Павла Глобы, благоприятными днями в сентябре будут 8, 12, 13, 16 число, а неблагоприятными - 1, 3, 4, 6 число.