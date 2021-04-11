Глоба назвал знаки Зодиака, которые обречены на успех этой весной

Гороскоп на апрель 2021 от знаменитого астролога Павла Глобы сулит некоторым знакам Зодиака большие успехи и достижения, которых они смогут достичь этой весной. Кому из счастливчиков будет сопутствовать удача - читайте ниже в нашем материале.

Дева

Девы в апреле смогут достичь самых амбициозных целей и заданий. Астролог уверен, что для вас нет ничего невозможного в этом месяце. Если вы действительно верите в свой успех, то победа вам точно обеспечена. Глоба считает, что Девы вырвутся вперед во многих жизненных аспектах. Но обращайте внимание на мелочи - истина в них.

Весы

В апреле Весы смогут раскрыть свой творческий потенциал, сильно продвинуться в творчестве, увлечениях, а также работе. Это яркое время станет для вас очень продуктивным. При этом могут быть некоторые неурядицы в любви, но бурю лучше переждать. Если у вас появится желание отгородиться от всех, не бойтесь его - уделите внимание себе и своим мыслям.

Водолей

Водолеи будут на коне весь апрель, ведь удача последует за вами во всех сферах жизни. Звезды помогут научиться отличать фальшивые чувства от реальных, а плохих людей - от хороших. Не исключено, что жизнь Водолеев повернет в новое русло. Астролог советует не довольствоваться малым, а стремиться к большему, при этом адекватно оценивая свои силы.