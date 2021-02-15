Глоба назвал главных везунчиков недели среди знаков Зодиака: возьмут от жизни максимум!

Гороскоп на третью неделю февраля 2021 от известного астролога Павла Глобы сулит невероятное везение трем знакам Зодиака. Кому-то счастье улыбнется в карьере, финансах, кому-то в любви. Следуя советам эксперта каждый из этих представителей зодиакального круга сможет взять от жизни все в период с 15 по 21 февраля.
Об этом пишет ресурс milinda.
Везение ждет вас уже с понедельника, используйте этот день для решения важных вопросов. Павел Глоба говорит, что начало недели станет отличным стартом и принесет материальные плоды к концу недели.
А вот в любовных отношениях могут возникнуть ссоры и обиды, и это будет отвлекать вас от продуктивных действий. Второй благоприятный день - пятница, а вот в среду нужно быть максимально осторожным. Не вступайте в пустые разговоры, и не обращайте внимание на сплетни.
Эта неделя идеальна для романтики и эротики. Но будут и неприятные сюрпризы - возможно, вам не все будет все известно о предмете ваших симпатий. Очень большая вероятность, что вас втянут в чужую игру. Неблагоприятный день - пятница, а в среду и в воскресенье у вас будет множество возможностей и удачных совпадений.
В конце недели ограничьте общение, и не открывайтесь малознакомым людям. И не рискуйте в пятницу, в остальные дни - смело идите на авантюры, если ставки высоки. Воскресенье отлично подходит для экспериментов
Эта неделя может стать трамплином для успешного продвижения по службе, если вы не допустите досадных ошибок. Ваша слабость - в честолюбии, но постарайтесь выполнять работу с полной отдачей. Благоприятными днями станут понедельник и пятница.
Уже со среды вы сможете почувствовать себя "любимчиками фортуны". Не хвастайтесь своими победами, ведь зависть может навредить вашему движению к успеху. В пятницу или субботу возможны предложения другой работы, принимайте их не раздумывая. Воскресенье - неблагоприятный день, ограничьте общение и проявляйте осторожность.
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