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Глоба назвал главных везунчиков недели среди знаков Зодиака: возьмут от жизни максимум!

Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на третью неделю февраля 2021 от известного астролога Павла Глобы сулит невероятное везение трем знакам Зодиака. Кому-то счастье улыбнется в карьере, финансах, кому-то в любви. Следуя советам эксперта каждый из этих представителей зодиакального круга сможет взять от жизни все в период с 15 по 21 февраля.

Об этом пишет ресурс milinda.

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Близнецы

Везение ждет вас уже с понедельника, используйте этот день для решения важных вопросов. Павел Глоба говорит, что начало недели станет отличным стартом и принесет материальные плоды к концу недели.

А вот в любовных отношениях могут возникнуть ссоры и обиды, и это будет отвлекать вас от продуктивных действий. Второй благоприятный день - пятница, а вот в среду нужно быть максимально осторожным. Не вступайте в пустые разговоры, и не обращайте внимание на сплетни.

Рак

Эта неделя идеальна для романтики и эротики. Но будут и неприятные сюрпризы - возможно, вам не все будет все известно о предмете ваших симпатий. Очень большая вероятность, что вас втянут в чужую игру. Неблагоприятный день - пятница, а в среду и в воскресенье у вас будет множество возможностей и удачных совпадений.

В конце недели ограничьте общение, и не открывайтесь малознакомым людям. И не рискуйте в пятницу, в остальные дни - смело идите на авантюры, если ставки высоки. Воскресенье отлично подходит для экспериментов

Рыбы

Эта неделя может стать трамплином для успешного продвижения по службе, если вы не допустите досадных ошибок. Ваша слабость - в честолюбии, но постарайтесь выполнять работу с полной отдачей. Благоприятными днями станут понедельник и пятница.

Уже со среды вы сможете почувствовать себя "любимчиками фортуны". Не хвастайтесь своими победами, ведь зависть может навредить вашему движению к успеху. В пятницу или субботу возможны предложения другой работы, принимайте их не раздумывая. Воскресенье - неблагоприятный день, ограничьте общение и проявляйте осторожность.

Ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые могут неожиданно обогатиться в марте.

Также эксперты рассказали, какие знаки Зодиака ждет самый счастливый месяц весной 2021-го.

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