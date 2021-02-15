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Глоба назвав головних везунчиків тижня серед знаків Зодіаку: візьмуть від життя максимум!

Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на третій тиждень лютого 2021 від відомого астролога Павла Глоби обіцяє неймовірне везіння трьома знаками Зодіаку. Комусь щастя усміхнеться у кар'єрі, фінансах, комусь в коханні. Дотримуючись порад експерта кожен з цих представників зодіакального кола зможе взяти від життя все у період з 15 по 21 лютого.

Про це пише ресурс milinda.

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Близнюки

Везіння чекає вас вже з понеділка, використовуйте цей день для вирішення важливих питань. Павло Глоба говорить, що початок тижня стане відмінним стартом і принесе матеріальні плоди до кінця тижня.

А ось у любовних стосунках можуть виникнути сварки і образи, і це буде відволікати вас від продуктивних дій. Другий сприятливий день - п'ятниця, а ось в середу потрібно бути максимально обережним. Не вступайте в порожні розмови, і не звертайте уваги на плітки.

Рак

Цей тиждень ідеальний для романтики та еротики. Але будуть і неприємні сюрпризи - можливо, вам не все буде відомо про предмет ваших симпатій. Дуже велика ймовірність, що вас втягнуть в чужу гру. Несприятливий день - понеділок, а в середу та у неділю у вас буде безліч можливостей і вдалих збігів.

В кінці тижня обмежте спілкування, і не відкривайтеся малознайомим людям. І не ризикуйте в п'ятницю, в інші дні - сміливо йдіть на авантюри, якщо ставки високі. Неділя відмінно підходить для експериментів

Риби

Цей тиждень може стати трампліном для успішного просування по службі, якщо ви не допустите помилок. Ваша слабкість - у честолюбстві, але постарайтеся виконувати роботу з повною віддачею. Сприятливими днями стануть понеділок і п'ятниця.

Вже з середи ви зможете відчути себе "улюбленцями фортуни". Не хваліться своїми перемогами, адже заздрість може зашкодити вашому руху до успіху. В п'ятницю або суботу можливі пропозиції іншої роботи, приймайте їх не роздумуючи. Неділя - несприятливий день, обмежте спілкування і проявляйте обережність.

Раніше астрологи назвали три знака Зодіаку, які можуть несподівано збагатитися у березні.

Також експерти розповіли, які знаки Зодіаку чекає найщасливіший місяць навесні 2021-го.

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