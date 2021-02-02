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Главное попасть в точку: жена Влада Ямы впечатлила растяжкой

Автор: Людмила Жукова

Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия находится в прекрасной физической форме, что и смело демонстрирует своим подписчикам. Супруга украинского танцора и судьи телевизионных проектов в яркой спортивной форме показала, как тренируется с боксерской грушей.

Яркие и грациозные фото Лилия опубликовала на своей страничке в Instagram.

"Главное попасть в точку, в нужном месте и в нужное время. Никогда не сдаваться, даже если очень тяжело. Обязательно все получится...Обещаю. Невероятные локации нашли в атмосферном Wynwood", - подписала серию снимков Лилия.

На кадрах она демонстрирует великолепную растяжку.

Лилия Яма покорила поклонников растяжкой (фото: instagram.com/liliya_yam)

В комментариях подписчики сделали массу комплиментов жене Влада Ямы.

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Напомним, что Лилианна Кудлай (настоящее имя жены Влада Ямы) находится в браке с хореографом с 2015 года. В 2016 году у них появился на свет ребенок, которого назвали Леон.

Как мы писали ранее, Яма с семьей задумался о переезде в Майами и смене профессии.

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