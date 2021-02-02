Главное попасть в точку: жена Влада Ямы впечатлила растяжкой

Жена украинского хореографа Влада Ямы Лилия находится в прекрасной физической форме, что и смело демонстрирует своим подписчикам. Супруга украинского танцора и судьи телевизионных проектов в яркой спортивной форме показала, как тренируется с боксерской грушей.
Яркие и грациозные фото Лилия опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Главное попасть в точку, в нужном месте и в нужное время. Никогда не сдаваться, даже если очень тяжело. Обязательно все получится...Обещаю. Невероятные локации нашли в атмосферном Wynwood", - подписала серию снимков Лилия.
На кадрах она демонстрирует великолепную растяжку.
Лилия Яма покорила поклонников растяжкой (фото: instagram.com/liliya_yam)
В комментариях подписчики сделали массу комплиментов жене Влада Ямы.
Напомним, что Лилианна Кудлай (настоящее имя жены Влада Ямы) находится в браке с хореографом с 2015 года. В 2016 году у них появился на свет ребенок, которого назвали Леон.
Как мы писали ранее, Яма с семьей задумался о переезде в Майами и смене профессии.