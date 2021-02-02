Головне потрапити в точку: дружина Влада Ями вразила розтяжкою

Дружина українського хореографа Влада Ями Лілія знаходиться в прекрасній фізичній формі, що і сміливо демонструє своїм підписникам. Дружина українського танцюриста і судді телевізійних проектів в яскравій спортивній формі показала, як тренується з боксерською грушею.
Яскраві й граціозні фото Лілія опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Головне потрапити в точку, в потрібному місці й в потрібний час. Ніколи не здаватися, навіть якщо дуже важко. Обов'язково все вийде...Обіцяю. Неймовірні локації знайшли в атмосферному Wynwood", - підписала серію знімків Лілія.
На кадрах вона демонструє чудову розтяжку.
Лілія Яма полонила шанувальників розтяжкою (фото: instagram.com/liliya_yam)
В коментарях підписники зробили масу компліментів дружині Влада Ями.
Нагадаємо, що Ліліанна Кудлай (справжнє ім'я дружини Влада Ями) перебуває у шлюбі з хореографом з 2015 року. У 2016 році у них з'явилася на світ дитина, яку назвали Леон.
Як ми писали раніше, Яма з сім'єю задумався про переїзд в Майамі і зміні професії.