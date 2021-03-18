Евровидение 2021: еще один участник конкурса вляпался в громкий скандал

Певец из Грузии, который будет представлять свою страну на Евровидение, попал в громкий скандал из-за своего поста в социальных сетях. Торнике Кипиане нецензурно высказался о международном конкурсе.
Детали скандала сообщили на странице "Евровидение в Украине" в социальной сети Facebook.
Грузинский представитель на Евровидение 2021 Торнике Кипиане вызвал гнев и ярость европейского сообщества своим постом по поводу своего конкурсного заявления. Он использовал нецензурные выражения.
"Очень грустно, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это г**но-шоу Евровидение для продвижения песни. Я оставлю этот тут, и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но, если кто-нибудь скажет что-то негативное по поводу вступления – я тр**ну вашу маму. Искренне благодарен всем, кто на моей стороне", - написал грузинский музыкант.
Публикация вызвала множество комментариев и певца спросили, если он так не любит Евровидение, то зачем собрался представлять свою страну на конкурсе.
Также в комментариях пользователи призвали оргкомитет дисквалифицировать Кипиани за его высказывания.
Tornike Kipiani - You
Напомним, ранее мы писали о том, что Беларусь на Евровидение 2021 не пустят.
А также рассказывали о том, что Go_A попали в скандал из-за видео для Евровидение.