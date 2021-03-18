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Евровидение 2021: еще один участник конкурса вляпался в громкий скандал

Автор: Анна Шиканова

Певец из Грузии, который будет представлять свою страну на Евровидение, попал в громкий скандал из-за своего поста в социальных сетях. Торнике Кипиане нецензурно высказался о международном конкурсе.

Детали скандала сообщили на странице "Евровидение в Украине" в социальной сети Facebook.

Грузинский представитель на Евровидение 2021 Торнике Кипиане вызвал гнев и ярость европейского сообщества своим постом по поводу своего конкурсного заявления. Он использовал нецензурные выражения.

"Очень грустно, что существует такая реальность, когда нам приходится использовать это г**но-шоу Евровидение для продвижения песни. Я оставлю этот тут, и ваше право смотреть музыкальный клип или нет, но, если кто-нибудь скажет что-то негативное по поводу вступления – я тр**ну вашу маму. Искренне благодарен всем, кто на моей стороне", - написал грузинский музыкант.

Публикация вызвала множество комментариев и певца спросили, если он так не любит Евровидение, то зачем собрался представлять свою страну на конкурсе.

  • Если вы не хотели ехать на Евровидение, то кто вас заставлял?
  • Торнике, сними свою кандидатуру. Несмотря на то, что с прошлого года у вас регресс в пении, я все равно вас поддерживаю. Но с таким отношением к конкурсу у вас рейтинг станет еще ниже.
  • Вас кто-нибудь заставлял ехать на конкурс? Желающих из Грузии было очень много. Это позорный пост.
  • Не должны ездить на Евровидение певцы, которые не уважают конкуренцию и делают такие неэтичные заявления.
  • Вы не заслуживаете представлять Грузию.

Также в комментариях пользователи призвали оргкомитет дисквалифицировать Кипиани за его высказывания.

Tornike Kipiani - You

Напомним, ранее мы писали о том, что Беларусь на Евровидение 2021 не пустят.

А также рассказывали о том, что Go_A попали в скандал из-за видео для Евровидение.

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Новости Украины скандалЕвровидение
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