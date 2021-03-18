Євробачення 2021: ще один учасник конкурсу вляпався у гучний скандал

Грузинський представник на Євробачення 2021 Торніке Кипиане викликав гнів і лють європейського співтовариства своїм постом з приводу свого конкурсної заяви. Він використовував нецензурні вирази.

"Дуже сумно, що існує така реальність, коли нам доводиться використовувати це г**но-шоу Євробачення для просування пісні. Я залишу це тут, і ваше право дивитися музичний кліп чи ні, але, якщо хто-небудь скаже щось негативне з приводу вступу – я тр**ну вашу маму. Щиро вдячний всім, хто на моїй стороні", - написав грузинський музикант.

Публікація викликала безліч коментарів і співака запитали, якщо він так не любить Євробачення, то навіщо зібрався представляти свою країну на конкурсі.

Якщо ви не хотіли їхати на Євробачення, то хто вас примушував?

Торніке, зніми свою кандидатуру. Попри на те, що з минулого року у вас регрес у співі, я все одно вас підтримую. Але з таким ставленням до конкурсу у вас рейтинг стане ще нижче.

Вас хто-небудь змушував їхати на конкурс? Охочих з Грузії було дуже багато. Це ганебний пост.

Не повинні їздити на Євробачення співаки, які не поважають конкуренцію і роблять такі неетичні заяви.

Ви не заслуговуєте представляти Грузію.

Також у коментарях користувачі закликали оргкомітет дискваліфікувати Кіпіані за його висловлювання.

Tornike Kipiani - You