Этот циклон войдет в историю: синоптик предупредила о серьезной непогоде в Украине

Эксперт предупредила о снеге, мокром снеге, ледяных дождях и дождях в большинстве регионов Украины. Без существенных осадков будет только в Донецкой и Запорожской областях, в Крыму и в большинстве районов Херсонской области.

Также синоптик рассказала о налипании мокрого снега, гололеде и гололедице на дорогах Украины. Такую непростую ситуацию "украсят" мощные порывы ветра.

"Похоже, что циклон Volker войдет в историю южного метеосериала... Ведь именно он, по прогнозу, окажется завершающим из серии южных циклонов, которые организовали украинцам подзабытую зиму..." - пишет Диденко.

В среднем по Украине температура воздуха 11 февраля в течение дня будет варьироваться в пределах -4... +3 градуса.

На Севере и северо-западе Украины местами ожидается до -7... -4 градусов.

В южных областях прогнозируется днем от +5 до +10 градусов, а в Крыму термометры покажут до +12... +14 градусов.

В Киеве температура воздуха составит около -4... -2 градуса днем и -9... -7 градусов ночью. Из-за циклона в столице ожидается снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, поэтому дороги превратятся в аттракционы и станут своеобразным тестом на стойкость и выдержку.

Синоптик отметила, что 12 февраля Украина останется под властью циклона Volker, а уже 13 февраля вместо него придут сильные морозы.

Погода в Украине 11 февраля - метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)