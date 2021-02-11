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Цей циклон увійде в історію: синоптик попередила про серйозну негоду в Україні

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні у четвер, 11 лютого, принесе значні опади на більшу частину території країни, а також сильний поривчастий вітер. Непроста синоптична ситуація буде обумовлена південним циклоном Volker, на місце якого вже через кілька днів прийде істотне похолодання.

Такий прогноз дала синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook.

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Експерт попередила про сніг, мокрий сніг, крижані дощі та дощі в більшості регіонів України. Без істотних опадів буде лише в Донецькій і Запорізькій областях, в Криму та в більшості районів Херсонської області.

Також синоптик розповіла про налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледицю на дорогах України. Таку непросту ситуацію "прикрасять" потужні пориви вітру.

"Схоже, що циклон Volker увійде в історію південного метеосеріалу... Адже саме він, за прогнозом, виявиться завершальним із серії південних циклонів, які організували українцям призабуту зиму..." - пише Діденко.

В середньому по Україні температура повітря 11 лютого протягом дня буде варіюватися в межах -4... +3 градуси.

На Півночі та північному заході України місцями очікується до -7... -4 градусів.

У південних областях прогнозується вдень від +5 до +10 градусів, а в Криму термометри покажуть до +12... +14 градусів.

У Києві температура повітря складе близько -4... -2 градуси вдень та -9... -7 градусів вночі. Через циклон у столиці очікується сніг та мокрий сніг, налипання мокрого снігу, тож дороги перетворяться на атракціони та стануть своєрідним тестом на стійкість і витримку.

Синоптик зазначила, що 12 лютого Україна залишиться під владою циклону Volker, а вже 13 лютого замість нього прийдуть сильні морози.

Погода в Україні 11 лютого - метеокарта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що синоптики оновили прогноз і розповіли, коли в Україні встановиться весняна погода.

Нагадаємо також, що нещодавно синоптики повідомили, коли в Україні закінчаться снігопади і заметілі.

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