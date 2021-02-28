Этот день подготовит вас к сюрпризам весны: гороскоп на 28 февраля от Павла Глобы

Гороскоп на последний день зимы предвещает многим знакам Зодиака незабываемые моменты и приятные сюрпризы судьбы. У некоторых заметно улучшится финансовое состояние, а кто-то совершит творческий прорыв. Тем не менее день будет "радужным" не для всех. Астролог Павел Глоба дал прогноз на 28 февраля, а также предупредил об опасностях, которые могут ожидать знаков Зодиака в последний зимний день.

Овен

В этот день звезды вам советуют окружить себя близкими людьми, в которых вы уверены. Также стоит изменить свое ежедневное расписание и составить план на приходящую весну. Тот план, который вы составите сегодня имеет высокий шанс быть реализованным.

Телец

Тельцов в последний день опасности не ожидают. С самого утра вы будете озабочены разными задачами, однако уже к вечеру наступит полное спокойствие. Остаток дня лучше провести со своей второй половинкой или семьей.

Близнецы

Близнецам в этот день стоит бережно относиться к своему организму. Физическое перенапряжение скажется на вашем здоровье. Но вас ждут не только трудности. 28 февраля Близнецы смогут с новой силой раскрыть свою творческую энергию: порисуйте, спойте или займитесь любым другим видом творчества. Оно введет вас в медитативное состояние и поможет вдохновиться на следующий период.

Рак

Раки могут запланировать небольшое путешествие. Соберите своих ближайших друзей и переключите свое внимание с рабочих моментов на что-то действительно приятное.

Лев

Львам необходима эмоциональная разгрузка. Даже несмотря на то, что рабочая неделя для вас не оказалась тяжелой, вы все же чувствуете определенную усталость. Звезды советуют записаться на несколько сеансов массажа.

Дева

Девам следует за выходные наверстать упущенное. Возможно, вы не успели посетить врача или отвести на проверку к ветеринару домашнего любимца. Звезды советуют не затягивать с важными делами.

Весы

Астрологи советуют Весам запланировать день с утра до вечера. Таким образом вы будете полностью в потоке дел и не будете отставать от задач.

Скорпион

Скорпионам сегодня стоит заняться тем, что доставляет им наибольшее удовольствие. От любовных интрижек гороскоп советует отказаться, ведь ничего хорошего они не принесут.

Стрелец

День Стрельцам может принести новые идеи и возможности. Однако звезды предостерегают, что людям, которые уверены в себе, не помешает проследить за тем, чтобы их уверенность не превратилась в самоуверенность.

Козерог

День наделит Козерогов жизнелюбием. Утром вы проснетесь с хорошим настроением, полными сил для выполнения поставленных целей. Вечер звезды советуют провести с близкими друзьями.

Водолей

Легкомыслие Водолеев может привести к ненужным покупкам. Контролируйте свои средства, а различные манипуляции с финансами отложите на другой день.

Рыбы

Сегодня дела Рыб будут продвигаться легко. Ваши мечты и фантазии будут настолько яркими, что имеют все шансы повлиять на реальность.