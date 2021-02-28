Цей день підготує вас до сюрпризів весни: гороскоп на 28 лютого від Павла Глоби

Гороскоп на останній день зими віщує багатьом знакам Зодіаку незабутні моменти і приємні сюрпризи долі. У деяких помітно покращиться фінансовий стан, а хтось зробить творчий прорив. Однак день буде "райдужним" не для всіх. Астролог Павло Глоба дав прогноз на 28 лютого, а також попередив про небезпеки, які можуть чекати знаків Зодіаку в останній зимовий день.

Овен

В цей день зірки вам радять оточити себе близькими людьми, у яких ви впевнені. Також варто змінити свій щоденний розклад і скласти план на весну. Той план, який ви складете сьогодні має високий шанс бути реалізованим.

Телець

Тельців в останній день небезпеки не очікують. З самого ранку ви будете стурбовані різними завданнями, проте вже до вечора настане повний спокій. Залишок дня краще провести зі своєю другою половинкою або родиною.

Близнюки

Близнюкам в цей день варто дбайливо ставитися до свого організму. Фізичне перенапруження позначиться на вашому здоров'ї. Але вас чекають не тільки труднощі. 28 лютого Близнюки зможуть з новою силою розкрити свою творчу енергію: помалюйте, заспівайте або займіться будь-яким іншим видом творчості. Творчість введе вас в медитативний стан і допоможе надихнутися на наступний період.

Рак

Раки можуть запланувати невелику подорож. Зберіть своїх найближчих друзів і перемкніть свою увагу з робочих моментів на щось справді приємне.

Лев

Левам необхідне емоційне розвантаження. Навіть попри те, що робочий тиждень для вас не виявився важким, ви все ж відчуваєте певну втому. Зірки радять записатися на кілька сеансів масажу.

Діва

Дівам слід за вихідні надолужити згаяне. Можливо, ви не встигли відвідати лікаря або відвести на перевірку до ветеринара домашнього улюбленця. Зірки радять не затягувати з важливими справами.

Терези

Астрологи радять Терезам запланувати день з ранку до вечора. Таким чином ви будете повністю в потоці справ і не будете відставати від завдань.

Скорпіон

Скорпіонам сьогодні варто зайнятися тим, що приносить їм найбільше задоволення. Від любовних інтрижок гороскоп радить відмовитися, адже нічого доброго не принесуть.

Стрілець

День Стрільцям може принести нові ідеї і можливості. Однак зірки застерігають, що людям, які впевнені в собі, не завадить простежити за тим, щоб їхня впевненість не перетворилась у самовпевненість.

Козеріг

День наділить Козерогів життєлюбством. Вранці ви прокинетеся з гарним настроєм, повними сил для виконання поставлених цілей. Вечір зірки радять провести з близькими друзями.

Водолій

Легковажність Водоліїв може призвести до непотрібних покупок. Контролюйте свої кошти, а різні маніпуляції з фінансами відкладіть на інший день.

Риби

Сьогодні справи Риб будуть просуватися легко. Ваші мрії та фантазії будуть настільки яскравими, що мають всі шанси вплинути на реальність.