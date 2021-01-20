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Это очень важно: Лилия Ребрик обратилась к украинцам

Автор: Людмила Жукова

Известная украинская ведущая Лилия Ребрик призналась, что стала жертвой мошенников в Instagram. И с того времени она определила для себя формулу того, как лучше всего обезопасить себя от воров в сети.

"Надо менять пароли время от времени. Это очень важно. Кроме того, надо иметь дополнительный e-mail адрес", - сказала "Звездному пути" ведущая программы "Утро с Украиной".

Когда взломали страницу Лилии, она подала запрос на верификацию и получила письмо якобы от сотрудников социальной сети. В сообщении пришли данные, которые актриса должна была ввести, чтобы вернуть свой аккаунт.

"То сообщение не вызвало подозрений. Вроде от Instagram и на английском. Все вроде совпадало. Просто основная ошибка - мы не начинаем выяснять, а правда ли, что отправитель Instagram? Это уже сейчас я умная - все буквы сверяю", - говорит ведущая.

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