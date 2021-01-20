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Це дуже важливо: Лілія Ребрик звернулася до українців

Автор: Людмила Жукова

Відома українська ведуча Лілія Ребрик зізналася, що стала жертвою шахраїв в Instagram. І з того часу вона визначила для себе формулу того, як найкраще убезпечити себе від злодіїв у мережі.

"Треба змінювати паролі час від часу. Це дуже важливо. Крім того, треба мати додаткову e-mail адресу", - сказала "Зірковому шляху" ведуча програми "Ранок з Україною".

Коли зламали сторінку Лілії, вона подала запит на верифікацію і отримала лист нібито від співробітників соціальної мережі. У повідомленні прийшли дані, які актриса повинна була ввести, щоб повернути свій аккаунт.

"Те повідомлення не викликало підозр. Начебто від Instagram і англійською. Все начебто збігалося. Просто основна помилка - ми не починаємо з'ясовувати, а чи правда, що відправник Instagram? Це вже зараз я розумна - всі букви звіряю", - каже ведуча.

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Новини України Лілія Ребрик