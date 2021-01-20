Это очень важно: Лилия Ребрик обратилась к украинцам

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Известная украинская ведущая Лилия Ребрик призналась, что стала жертвой мошенников в Instagram. И с того времени она определила для себя формулу того, как лучше всего обезопасить себя от воров в сети.

"Надо менять пароли время от времени. Это очень важно. Кроме того, надо иметь дополнительный e-mail адрес", - сказала "Звездному пути" ведущая программы "Утро с Украиной".

Когда взломали страницу Лилии, она подала запрос на верификацию и получила письмо якобы от сотрудников социальной сети. В сообщении пришли данные, которые актриса должна была ввести, чтобы вернуть свой аккаунт.

"То сообщение не вызвало подозрений. Вроде от Instagram и на английском. Все вроде совпадало. Просто основная ошибка - мы не начинаем выяснять, а правда ли, что отправитель Instagram? Это уже сейчас я умная - все буквы сверяю", - говорит ведущая.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Злоумышленники взламывают страницу, чтобы получить за нее деньги. Но даже если вы их заплатите, на факт, что ее вернут.

"Можно отследить, кто присылает сообщения о перечислении средств и кому принадлежит карта. Это крайне легко сделать, но никто ничего не делает, потому что первый шаг у нас уже нивелируется", - говорит юрист и блогер Инна Мирошниченко в интервью для канала "Украина".

Эксперт советует использовать все меры безопасности, которые предлагает Instagram. Привязать страницу к мобильному телефону и добавить дополнительный адрес электронной почты.

"Не следует использовать какие-то сторонние программы, где мы предоставляем доступ к нашему аккаунту, так как они хранят наш пароль. Ведь мы не знаем, кому они могут продать, отдать и каким образом использовать эту информацию. Это нарушение политики Instagram. Если разработчик узнает об этом, он самостоятельно может заблокировать вашу страницу, так как это нарушение политики конфиденциальности", - пояснила Мирошниченко.

Лилия Ребрик рассказала, как бороться с преступниками в Instagram