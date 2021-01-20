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Це дуже важливо: Лілія Ребрик звернулася до українців

Середа 20 січня 2021 18:28
Це дуже важливо: Лілія Ребрик звернулася до українців
Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Людмила Жукова

Відома українська ведуча Лілія Ребрик зізналася, що стала жертвою шахраїв в Instagram. І з того часу вона визначила для себе формулу того, як найкраще убезпечити себе від злодіїв у мережі.

"Треба змінювати паролі час від часу. Це дуже важливо. Крім того, треба мати додаткову e-mail адресу", - сказала "Зірковому шляху" ведуча програми "Ранок з Україною".

Коли зламали сторінку Лілії, вона подала запит на верифікацію і отримала лист нібито від співробітників соціальної мережі. У повідомленні прийшли дані, які актриса повинна була ввести, щоб повернути свій аккаунт.

"Те повідомлення не викликало підозр. Начебто від Instagram і англійською. Все начебто збігалося. Просто основна помилка - ми не починаємо з'ясовувати, а чи правда, що відправник Instagram? Це вже зараз я розумна - всі букви звіряю", - каже ведуча.

Це дуже важливо: Лілія Ребрик звернулася до українцівЦе дуже важливо: Лілія Ребрик звернулася до українцівЦе дуже важливо: Лілія Ребрик звернулася до українцівЛілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Зловмисники зламують сторінку, щоб отримати за неї гроші. Але навіть якщо ви їх заплатите, на факт, що її повернуть.

"Можна відстежити, хто надсилає повідомлення про перерахунок коштів і кому належить карта. Це вкрай легко зробити, але ніхто нічого не робить, тому що перший крок у нас вже нівелюється", - говорить юрист і блогер Інна Мірошниченко в інтерв'ю для каналу "Україна".

Експерт радить використовувати всі заходи безпеки, які пропонує Instagram. Прив'язати сторінку до мобільного телефону і додати додаткову електронну адресу.

"Не слід використовувати якісь сторонні програми, де ми надаємо доступ до нашого аккаунту, так як вони зберігають наш пароль. Адже ми не знаємо, кому вони можуть продати, віддати і яким чином використовувати цю інформацію. Це порушення політики Instagram. Якщо розробник дізнається про це, він самостійно може заблокувати вашу сторінку, так як це порушення політики конфіденційності", - пояснила Мірошниченко.

Лілія Ребрик розповіла, як боротися зі злочинцями в Instagram

Як ми раніше писали, Лілія Ребрик з Андрієм Дикими показали, як вони веселяться в снігу.

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