Эти знаки Зодиака ждет разрыв отношений: кто может потерять любовь

Овен

Астрологи говорят, что Овнам будет трудно справиться со своими проблемами, ведь их ждет разрыв с любимым человеком.

Также Овны не будут стесняться флиртовать с кем-то другим, чтобы их партнер понял, что они больше не так вовлечены в отношения. К сожалению, не беря на себя ответственности, Овен, скорее всего, причинит боль своему партнеру. Начало июля будет непростым для этого знака, который не умеет управлять своими эмоциями.

Близнецы

Преимущество Близнецов перед другими знаками зодиака в том, что они имеют склонность к общению. Они любят общаться с другими. Однако в июле астрологи говорят, что они не будут больше испытывать романтических чувств к своему партнеру, Близнецы лучше убегут, чем встретятся со взглядом своего бывшего. Им придется столкнуться со своими величайшими ранами.

Козерог

В этот период Козероги потеряют чувство к своим партнерам. Они переживут разлуку, которая насыпит соль на рану и подтолкнет их к самоанализу. Козероги, так уверены в себе, что переживут этот период легко.