От Энеиды до Гарри Поттера: Сергей Притула назвал топ-6 книг для детей

Ведущий «СуперИнтуиции» на Новом канале Сергей Притула в перерывах между гастролями и съемками успевает прочесть немало книг. В этот раз он решил поделиться произведениями, которые будут интересны и младшему поколению. В начале года Притула рассказывал о книгах, которые прочел во время отпуска. Оказывается, вся семья ведущего – активно читающая.

Вальтер Скотт «Квентин Дорвард»

Роман повествует о временах Льежского восстания и франко-шотландского альянса. Главный герой – молодой шотландский дворянин на службе у французского короля Людовика XI.

Сергей отметил, что прочел эту книгу, когда ему было 14, и поэтому не был уверен, понравится ли роман его 11-летнему сыну.

– Відверто, трохи переживав, чи малому «зайде» ця книга. Але всі ті інтриги та хитросплетіння при дворі Людовіка XI, підступні плани Карла Бургундського та інших де ла Марків разом із відчайдушною боротьбою Квентіна за своє щастячко на ймення Ізабелла малому прийшлись до душі.

Владимир Короленко «Слепой музыкант»

По словам ведущего, эта книга входит в школьную программу. Сам он это произведение не читал, но сын прочел его уже дважды. Главный герой книги – слепой мальчик по имени Петрик преодолевает множество жизненных трудностей, но в итоге находит свое предназначение.

– Тішуся, що мій син росте в правильній системі координат, і його дитинство відрізняється від мого, де людина з ДЦП, з синдромом Дауна чи з аутизмом практично не мала шансів на повноцінну інтеграцію у суспільство. У теперішнього покоління дітей не повинно залишитися і крихти цього упередження до своїх ровесників. Тому будь-яка література, що спрямована на стирання стереотипів і глибше розуміння проблем тієї чи іншої групи людей, мною тільки вітається.

Иван Котляревский «Энеида»

Это знаменитое произведение не требует детального описания. Вот, что Сергей говорит о поэме:

– Для мене це один із найвеличніших українських літературних творів, який, окрім краси стилю та змісту, несе в собі ще й генетичний код українського гумору.

Уляна Скицкая. «#Наші на карті світу»

Это 80 историй о незаурядных людях, украинцах по происхождению или месту рождения. Это книга журналистки о «наших», которых признал весь мир, кто изменил ход истории, чьи достижения удивляют и поражают.

Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и Кубок огня»

Знаменитый цикл книг о мальчике-волшебнике Гарри до сих пор читают дети и взрослые во всем мире.

– Тут, власне, взагалі без коментів. Просто вчергове знімаю капелюха перед Іваном Антоновичем Малковичем за те, як «смачно» «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» вміє зробити КНИГУ!

Наталья Щерба «Часодеи»

По словам Сергея, эти книги жанра детской фантастики ему подарили зрители после одного из концертов «Вар’ятів» в Харькове. Это стало отличным сюрпризом для Дмитрия к Рождеству. Младший Притула прочел весь цикл меньше чем за 10 дней.

– Загалом у цій серії шість книжок. Мій Дмитрик «лупанув» їх за вісім чи дев’ять днів. Він «ковтав» їх, наче спраглий воду, брав ыз собою до школи й читав на перервах, виклянчував ще півгодини за рахунок сну, а коли в кімнаті в обов’язковому порядку вимикалося світло, все одно крадькома підчитував під ковдрою з ліхтариком на телефоні. На моє запитання, мовляв, чого ти, сину, так залип на ці книги, Дмитрик відповів: «Це по крутості, як Гаррі Поттер».

«СуперИнтуиция» – каждую среду в 19:00 на Новом канале.