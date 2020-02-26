Від Енеїди до Гаррі Поттера: Сергій Притула назвав топ-6 книг для дітей

Ведучий «СуперІнтуіції» на Новому каналі Сергій Притула в перервах між гастролями та зйомками встигає прочитати чимало книг. Цього разу він вирішив поділитися творами, які будуть цікаві і молодшому поколінню. На початку року Притула розповідав про книги, які прочитав під час відпустки. Виявляється, вся сім'я ведучого – активно читає.

Вальтер Скотт «Квентін Дорвард»

Роман оповідає про часи Льєжського повстання і франко-шотландського альянсу. Головний герой – молодий шотландський дворянин на службі у французького короля Людовика XI.

Сергій зазначив, що прочитав цю книгу, коли йому було 14, і тому не був упевнений, чи сподобається роман його 11-річному сину.

– Відверто, трохи переживав, чи малому «зайде» ця книга. Але всі ті інтриги та хитросплетіння при дворі Людовіка XI, підступні плани Карла Бургундського та інших де ла Марків разом із відчайдушною боротьбою Квентіна за своє щастячко на ймення Ізабелла малому прийшлись до душі.

Володимир Короленко «Сліпий музикант»

За словами ведучого, ця книга входить до шкільної програми. Сам він цей твір не читав, але син прочитав його вже двічі. Головний герой книги – сліпий хлопчик на ім'я Петрик долає безліч життєвих труднощів, але зрештою знаходить своє призначення.

– Тішуся, що мій син росте в правильній системі координат, і його дитинство відрізняється від мого, де людина з ДЦП, з синдромом Дауна чи з аутизмом практично не мала шансів на повноцінну інтеграцію у суспільство. У теперішнього покоління дітей не повинно залишитися і крихти цього упередження до своїх ровесників. Тому будь-яка література, що спрямована на стирання стереотипів і глибше розуміння проблем тієї чи іншої групи людей, мною тільки вітається.

Іван Котляревський «Енеїда»

Цей знаменитий твір не потребує детального опису. Ось, що Сергій каже про поему:

– Для мене це один із найвеличніших українських літературних творів, який, окрім краси стилю та змісту, несе в собі ще й генетичний код українського гумору.

Уляна Скицька. «#Наші на карті світу»

Це 80 історій про видатних людей, українців за походженням або місцем народження. Це книга журналістки про «наших», яких визнав увесь світ, хто змінив хід історії, чиї досягнення дивують і вражають.

Джоан Роулінг. «Гаррі Поттер і Кубок вогню»

Знаменитий цикл книг про хлопчика-чарівника Гаррі досі читають діти і дорослі в усьому світі.

– Тут, власне, взагалі без коментів. Просто вчергове знімаю капелюха перед Іваном Антоновичем Малковичем за те, як «смачно» «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» вміє зробити КНИГУ!

Наталія Щерба «Часодеї»

За словами Сергія, ці книги жанру дитячої фантастики йому подарували глядачі після одного з концертів «Вар'ятів» у Харкові. Це стало відмінним сюрпризом для Дмитра до Різдва. Молодший Притула прочитав весь цикл менше ніж за 10 днів.

– Загалом у цій серії шість книжок. Мій Дмитрик «лупанув» їх за вісім чи дев’ять днів. Він «ковтав» їх, наче спраглий воду, брав ыз собою до школи й читав на перервах, виклянчував ще півгодини за рахунок сну, а коли в кімнаті в обов’язковому порядку вимикалося світло, все одно крадькома підчитував під ковдрою з ліхтариком на телефоні. На моє запитання, мовляв, чого ти, сину, так залип на ці книги, Дмитрик відповів: «Це по крутості, як Гаррі Поттер».

«СуперІнтуїція» – щосереди о 19:00 на Новому каналі.