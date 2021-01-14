Эллерт рассказал о знакомстве с Зеленским и как попал в "Квартал": понравились шутки

Победитель "Холостячки" Александр Эллерт рассказал о своем знакомстве с Владимиром Зеленским, когда нынешний президент еще участвовал в юмористической передаче "Рассмеши комика". Тогда Александр вместе с другом Станиславом Тригубом выиграли суперигру и заработали 20 тысяч гривен.

Об этом Эллерт рассказал в интервью "Зе Интервьюер".

Благодаря этой победе в 1 выпуске 8-го сезона шоу "Рассмеши Комика" в 2014 году, и тому, что шутки ребят понравились Зеленскому, Эллерт, который переехал из города Харцызск под Донецком в Харьков, стал одним из авторов студии "Квартал 95" и перебрался в столицу.

"Первоначально я попал в "Квартал" шесть лет назад. Я приехал на "Рассмеши комика", выиграл суперигру. И стоял, ждал оформление документов, подошел Владимир Александрович (Зеленский). Говорит: "Сами пишите?". "Сами". "Ну, давайте вам позвонят через неделю"... Ему понравилось, как мы шутили", - вспоминает Эллерт.

Видео: Александр Эллерт и Станислав Тригуб на шоу "Рассмеши Комика" в 2014 году

Также он признался, что очень сомневался в том, что действительно будет продолжение и с ним свяжутся представители "Квартала".

"Как раз был 2014 год. Я переехал к другу в Харьков, по известным причинам, почему переехали с Востока. И, ехав в поезде, естественно, с мыслями "Мда, тебе перезвонят..." Ну, я не верил, что действительно позвонят. И через неделю действительно позвонили и сказали: "Пацаны, приезжайте на стажировку в "Квартал". Все, прошел стажировку, теперь уже шестой год здесь, с удовольствием, кайфую", - говорит Александр.

Видео: Александр Эллерт рассказал о знакомстве с Владимиром Зеленским на шоу "Рассмеши комика"

Ранее мы писали, что Эллерт рассказал, почему до сих пор не познакомил Мишину с родителями.

Напомним, недавно Ксению Мишину и Александра Эллерта обвинили в плагиате романтической фотосессии среди свечей.