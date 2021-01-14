Еллерт розповів про знайомство з Зеленським і як потрапив у "Квартал": сподобалися жарти

Переможець "Холостячки" Олександр Еллерт розповів про своє знайомство з Володимиром Зеленським, коли нинішній президент ще брав участь у гумористичній передачі "Розсміши коміка". Тоді Олександр разом з другом Станіславом Тригубом виграли супергру і заробили 20 тисяч гривень.

Про це Еллерт розповів в інтерв'ю "Зе Інтерв'юер".

Завдяки цій перемозі в 1 випуску 8-го сезону шоу "Розсміши Коміка" у 2014 році, і тому, що жарти хлопців сподобалися Зеленському, Еллерт, який переїхав з міста Харцизьк під Донецьком до Харкова, став одним з авторів студії "Квартал 95" і перебрався до столиці.

"Спочатку я потрапив у "Квартал" шість років тому. Я приїхав на "Розсміши коміка", виграв супергру. І стояв, чекав оформлення документів, підійшов Володимир Олександрович (Зеленський). Каже: "Самі пишете?". "Самі". "Ну, давайте вам зателефонують через тиждень"... Йому сподобалося, як ми жартували", - згадує Еллерт.

Відео: Олександр Еллерт та Станіслав Тригуби на шоу "Розсміши Коміка" у 2014 році

Також він зізнався, що дуже сумнівався в тому, що дійсно буде продовження і з ним зв'яжуться представники "Кварталу".

"Саме був 2014 рік. Я переїхав до друга у Харків, з відомих причин, чому переїхали зі Сходу. І, їдучи в поїзді, природно, з думками "Мда, тобі зателефонують..." Ну, я не вірив, що дійсно подзвонять. І через тиждень дійсно подзвонили та сказали: "Пацани, приїжджайте на стажування в "Квартал". Все, пройшов стажування, тепер вже шостий рік тут, із задоволенням, кайфую", - говорить Олександр.

Відео: Олександр Еллерт розповів про знайомство з Володимиром Зеленським на шоу "Розсміши коміка"

Раніше ми писали, що Еллерт розповів, чому досі не познайомив Мішину з батьками.

Нагадаємо, нещодавно Ксенію Мішину та Олександра Еллерта звинуватили в плагіаті романтичної фотосесії серед свічок.