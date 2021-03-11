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Єлизавета II вирішила помиритися з принцом Гаррі і Меган Маркл: бере ситуацію в свої руки

Новость на русском → Велика Британія, Четвер 11 березня 2021 19:39
Єлизавета II вирішила помиритися з принцом Гаррі і Меган Маркл: бере ситуацію в свої руки Єлизавета II відреагувала на інтерв'ю принца Гаррі і Меган Маркл (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Королева Великої Британії Єлизавета II зв'яжеться з принцом Гаррі для "мирних переговорів" і планує взяти на себе відповідальність за наслідки його з Меган Маркл резонансного інтерв'ю для Опри Вінфрі на американському телебаченні.

Про це пише британська газета Daily Mail.

За даними інсайдерів видання, Єлизавета II має намір протягнути особисту оливкову гілку Гаррі та Меган.

Також стверджується, що оскільки високопоставлені члени королівської сім'ї досі перебувають в шоці після серії вибухових звинувачень пари, монарх суворо заборонила Палацу обговорювати ситуацію публічно.

Очікується, що найближчими днями Єлизавета II говоритиме з герцогами Сассекськими, які проживають в Каліфорнії, телефоном.

Також повідомляється, що після офіційної реакції Букінгемського палацу на гучне інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл, 94-річна королева вважає, що зараз час "для більш особистого підходу", і вирішила перехопити ініціативу.

Придворні тепер сподіваються і вірять, що підхід монарха допоможе "детоксифікувати" нестабільну ситуацію, що склалася після звинувачень герцогів.

"Важко недооцінити, наскільки всі приголомшені тим, що трапилося. Людей буквально хитає від того, що сталося, і деяким співробітникам дуже хотілося б публічно спростувати деякі заяви, які про них говорилися. Але королева пішла дуже виважено і розумно. Вона показує приклад. Це її справа і її сім'я", - цитує газета інсайдера.

Нагадаємо, що 9 березня британська королівська сім'я відповіла на резонансне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, виступивши з офіційною заявою.

Також повідомлялося, що перед цим у ЗМІ з'явилася інформація про те, що королева Єлизавета II була шокована резонансним інтерв'ю Маркл і Гаррі, в якому вони звинуватили одного члена королівської сім'ї в расизмі через те, що він запитав, наскільки буде чорною їхня дитина.

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