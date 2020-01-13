Елизавета II боится: Маркл и принц Гарри держат в страхе королевскую семью

Меган Маркл и принц Гарри продолжают “будоражить” общественность, после того, как заявили, что отказываются от королевских полномочий. Более того, Меган и Гарри на данный момент буквально держат в страхе всю королевскую семью, над которой нависла неожиданная, но вполне реальная угроза. Так, источники королевского двора Великобритании подчеркивают: 93-летняя Елизавета II не на шутку переживает, как бы ее младший внук и его скандальная супруга не наговорили теперь лишнего прессе. Конечно же, монархи переживают, что Маркл и принц Гарри теперь расскажут немало обидных или тайных вещей. В общем, расскажут всю подноготную.

При этом, если в принце Гарри Ее Величество еще более-менее уверена, то вот Меган Маркл для королевской семьи - настоящая “тайная карта”. Так, Елизавета II переживает, что герцогиня Сассекская даст уж очень откровенное интервью, в котором расскажет о жизни членов королевской семьи. Отметим, что в свое время так поступила принцесса Диана. Тогда мама принцев Уильяма и Гарри решилась на откровенное заявление журналисту и призналась, что из-за проблем в браке с принцем Чарльзом она страдала булимией и другими психологическими проблемами.

Королева Елизавета II не на шутку обеспокоена будущими беседами Меган и Гарри с журналистами (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

При этом официальные журналисты королевского двора сообщают, что Меган и Гарри уже получили сотни запросов на интервью от ведущих мировых СМИ. И “каверзных”, а также неприятных вопросов о британском дворе не избежать. И вряд ли Меган, которая явно соскучилась по публичной жизни, откажется от откровенных заявлений.

Тем временем, родные герцога Сассекского не показывают свое недовольство публично, а решают все в рамках семейного круга. На днях Елизавета II вместе с сыном и внуками обсудит ситуацию на семейном совете в Сандрингеме.

Также напомним, что ранее Маркл и принц Гарри уже объяснили, как в дальнейшем планируют вести общение с журналистами. По словам королевской четы, приоритет они будут отдавать малоизвестным СМИ и начинающим журналистам. Чтобы ни в коем случае никого не обидеть.

Напомним, ранее принц Гарри поссорился с Дэвидом Бекхэмом из-за жалоб Меган Маркл на Викторию Бекхэм.