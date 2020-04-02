Эксперты поделились действенными методами, как преодолеть чувство тревоги

Время от времени испытывать тревогу для человека вполне нормально. Но теперь, когда плохих новостей так много, тревожность превращается в настоящую угрозу для здоровья. В самой большой «группе риска» – жители крупных городов. У них на 21% выше риск появления тревожных расстройств, чем у тех, кто живет в сельской местности. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» психолог рассказала, как преодолеть чрезмерное беспокойство.

Тревога – это защитная реакция организма человека на раздражители извне. Но постоянно повышенный уровень тревоги вызывает выброс гормона кортизола. Как следствие – непрерывный стресс. Психолог Наталья Подлесная советует не замалчивать свою тревогу.

«Признайте свою тревогу и озвучьте ее же друзьям, которые могут вас выслушать, понять, но которые не будут вместе с вами ее раздувать», – советует эксперт в эфире канала «Украина».

Во времена чрезмерного беспокойства стоит также вспомнить о любимых композиторах.

«Слушайте много музыки. Без слов – то есть, я не о песнях сейчас, а о классической музыке, джазовой, симфонической», – комментирует психолог Наталья Подлесная.

Во время длительного карантина не лишним будет достать коврик для занятий спортом. И тревожность уменьшится, и о фигуре позаботитесь.

«Занимайтесь гимнастикой. Если вы делали 5 минут упражнения, то сейчас делайте 25. Если в пять раз больше будете двигаться, тревога тоже будет растворяться, – говорит психолог. И добавляет, также можно выбрать менее энергозатратный способ самоуспокоения. – Медитация – это одно из лучших лекарств для снятия тревоги».

Если же самостоятельно преодолеть тревогу не удалось, всегда можно обратиться за помощью к специалистам. И стесняться тут нечего.

«Говорите с психологами телефонов доверия... они не идут на карантин, там люди выслушают вас, поймут», – дала совет психолог Наталья Подлесная в программе «Ранок з Україною».

Итак, есть несколько способов преодоления тревоги. Можно поделиться своими опасениями с другими, послушать музыку, заняться спортом дома, научиться медитировать. Если же перечисленные методы не подействовали – стоит позвонить на горячую линию.