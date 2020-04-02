Експерти поділилися дієвими методами, як подолати відчуття тривоги

Час від часу відчувати тривогу для людини цілком нормально. Але тепер, коли поганих новин так багато, тривожність перетворюється на справжню загрозу для здоров’я. У найбільшій «групі ризику» – мешканці великих міст. У них на 21% вищий ризик появи тривожних розладів, ніж у тих, хто живе в сільській місцевості. У програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» психолог розповіла, як подолати надмірне занепокоєння.

Тривога – це захисна реакція організму людини на подразники ззовні. Але постійно підвищений рівень тривоги спричиняє викид гормону кортизолу. Як наслідок – безперервний стрес. Психолог Наталія Підлісна радить не замовчувати свою тривогу.

«Визнайте свою тривогу і озвучте її ж своїм друзям, які можуть вас вислухати, зрозуміти, але які не будуть разом з вами її роздувати», – радить експерт в ефірі каналу «Україна».

У часи надмірних тривог варто також згадати про улюблених композиторів.

«Слухайте багато музики. Без слів – тобто, я не про пісні зараз, а про класичну музику, джазову, симфонічну», – коментує психолог Наталія Підлісна.

Під час тривалого карантину не зайвим буде дістати килимок для занять спортом. І занепокоєність зменшиться, і про фігуру подбаєте.

«Займайтеся гімнастикою. Якщо ви робили 5 хвилин вправи, то зараз робіть 25. Якщо в п'ять разів більше будете рухатися, тривога теж буде розчинятися, – говорить психолог. І додає, також можна обрати менш енергозатратний спосіб самозаспокоєння. – Медитація – це одні з найкращих ліків для зняття тривоги».

Якщо ж самотужки подолати тривогу не вдалося, завжди можна звернутися по допомогу до спеціалістів. І соромитися тут нема чого.

«Говоріть із психологами телефонів довіри... вони не йдуть на карантин, там люди вислухають вас, зрозуміють», – дала пораду психолог Наталія Підлісна у програмі «Ранок з Україною».

Отже, способів подолання тривоги є кілька. Можна поділитися своїми побоюваннями з іншими, послухати музику, зайнятися спортом удома, навчитися медитувати. Якщо ж перелічені методи не подіяли – варто зателефонувати на гарячу лінію.