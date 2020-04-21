Эксперты дали советы, как без лишних затрат очистить воздух в доме

Киев опустился на 10 место в мировом рейтинге загрязнения воздуха в городах, теперь ситуация описывается как «умеренная». Эксперты говорят – все из-за длительных пожаров. Они несут с собой задымления на десятки километров. Людям рекомендуют закрывать окна и реже выходить из дома. И тут возникает уже другой вопрос – чистота воздуха дома. Ведь мы проводим сейчас большую часть времени именно там. В программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» эксперты рассказали, как поддерживать чистоту воздуха в доме, не тратя денег на специальную технику.

Бензол, фенол, формальдегид, угарный и углекислый газы, оксиды азота и аммиак, а еще избыточная влага и пыль. Эксперты шокируют – воздух в квартире в несколько раз грязнее, чем на улице. К тому же бытовая техника, пластиковая мебель и мебель из ДСП, линолеум, панели, краска, стиральные порошки и моющие средства – все это насыщает воздух в наших домах ядовитыми соединениями.

«Надо полностью открыть окно, скажем на 10-15 минут, чтобы состоялся газообмен, а стены не успеют остыть за это время, – советует семейный врач Виктор Сидоренко в программе «Ранок з Україною». И добавляет – обязательно надо проветривать до и после сна, ведь ночью накапливаются вредные бактерии и даже пылевые клещи. – Оптимальным является, когда вы уже разобрали свою постель, то есть подняли в воздух этих клещей, после чего открыли окно».

Еще одна проблема воздуха в доме сейчас – его чрезмерная сухость, потому что центральное отопление уже отключили, а на улице еще холодно. Поэтому множество украинцев согревают дом обогревателями. Однако эксперты уверяют – в таком случае помогут растения. Сциндапсус золотистый очищает воздух от бензола. Хлорофитум улавливает выхлопные газы. Поэтому это растение просто необходимо тем, кто живет на первом или втором этаже. Комнатная пальма активно увлажняет воздух и отфильтровывает вещества, выделяемые пластмассой. Плющ, фикус бенджамина и драцена ликвидируют ядовитые пары формальдегида, которые в минимальных количествах, но все же распространяют лаки, клеи и мебель из ДСП. Абсорбируют бензол и аммиак. Фикус как магнит притягивает к себе пыль.

Купить растения-помощники можно в Интернете, не выходя из дома. Улучшить воздух дома можно и благодаря фитотерапии. Например, может пригодиться обычный лимон.

«Сам лимон и лимонная корочка имеют цитраль, который тоже очень хорошо борется с вирусами и очищает, – поделилась фитотерапевт Елена Свитко в эфире канала «Украина». – Его надо натереть, залить кипятком и подержать в комнате минимум час. Когда стоит такая кислая вода с лимоном два-три часа, то вокруг нет никаких вирусов, так же использовали и можжевельник, которым окуривали».

Не забывайте – улучшить воздух можно, если проветривать комнаты по меньшей мере два раза в день – обязательно утром и вечером, приобрести растение-помощника, эфирные масла или травы.