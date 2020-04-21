Експерти дали поради, як без зайвих витрат очистити повітря в оселі

Київ опустився на 10 місце у світовому рейтингу забруднення повітря в містах, тепер ситуація описується як «помірна». Експерти кажуть – все через тривалі пожежі. Вони несуть із собою задимлення на десятки кілометрів. Людям рекомендують зачиняти вікна і рідше виходити з дому. І тут постає вже інше питання – чистота повітря вдома. Адже ми проводимо зараз більшість часу саме там. У програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» експерти розповіли, як підтримувати чистоту повітря в оселі, не витрачаючи грошей на спеціальну техніку.

Бензол, фенол, формальдегід, чадний і вуглекислий гази, оксиди азоту та аміак, а ще надмірна волога і пилюка. Експерти шокують – повітря в квартирі у кілька разів брудніше, ніж на вулиці. До того ж побутова техніка, пластикові меблі та меблі з ДСП, лінолеум, панелі, фарба, пральні порошки та мийні засоби – усе це насичує повітря в наших домівках отруйними сполуками.

«Треба повністю відкрити вікно, скажімо на 10-15 хвилин, щоб відбувся газообмін, а стіни не встигнуть вихолодитись за цей час, – радить сімейний лікар Віктор Сидоренко в програмі «Ранок з Україною». І додає – обов'язково треба провітрювати до і після сну, адже вночі накопичуються шкідливі бактерії та навіть пилові кліщі. – Оптимальним є, коли ви вже розібрали свою постіль, тобто підняли в повітря цих кліщів, після чого відкрили вікно».

Ще одна проблема повітря в домі зараз – його надмірна сухість, бо центральне опалення вже відключили, а надворі ще холодно. Тому безліч українців зігрівають домівку обігрівачами. Проте експерти запевняють – у такому разі допоможуть рослини. Сциндапсус золотистий очищає повітря від бензолу. Хлорофітум вловлює вихлопні гази. Тому ця рослина просто необхідна тим, хто живе на першому або другому поверсі. Кімнатна пальма активно зволожує повітря і відфільтровує речовини, що виділяються пластмасою. Плющ, фікус бенджаміна і драцена ліквідують отруйні пари формальдегіду, які в мінімальних кількостях, але все ж поширюють лаки, клеї та меблі з ДСП. Абсорбують бензол і аміак. Фікус як магніт притягує до себе пил.

Придбати рослини-помічники можна в Інтернеті, не виходячи з дому. Покращити повітря вдома можна й завдяки фітотерапії. Наприклад, у пригоді може стати звичайний лимон.

«Сам лимон і лимонна шкірочка мають цитралій, який теж дуже добре бореться з вірусами і очищає, – поділилася фітотерапевт Олена Світко в ефірі каналу «Україна». – Його треба натерти, залити окропом і потримати в кімнаті щонайменше годину. Коли стоїть отака кисла вода з лимоном дві-три години, то навкруги немає ніяких вірусів, так само використовували і ялівець, яким обкурювали».

Не забувайте – покращити повітря можна, якщо провітрювати кімнати щонайменше два рази на день – обов'язково вранці та ввечері, придбати рослину-помічницю, ефірні олії чи трави.