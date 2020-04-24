Эксперт рассказал, как правильно дезинфицировать продукты перед употреблением

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Эксперт обращает внимание на важные нюансы

Обязательных пошаговых инструкций по распаковке товаров в Министерстве здравоохранения не разрабатывали. Рекомендации стандартные – маски, перчатки, дистанция между людьми. Журналисты программы «Ранок з Україною» на телеканале «Украина» узнали, как правильно обрабатывать продукты перед употреблением.

Эксперты-вирусологи говорят – людям следует задуматься о безопасности не только при покупке продуктов, но и раскладывая их по полочкам холодильника, ведь вирусы и бактерии могут жить на любых поверхностях от двух до восьми-девяти суток. Потенциально опасной может быть любая поверхность. Вирусу безразлично – это пластик, металл или полиэтилен. Поэтому, попадет ли болезнь в ваш организм, зависит только от личной ответственности каждого.

«Капельки слюны, в которых живет вирус, с выделениями больного человека или здорового носителя могут попасть на любой предмет окружающей среды», – комментирует эпидемиолог Святослав Протас в программе «Ранок з Україною».

Эксперты уверяют – обрабатывать товары перед использованием или потреблением – нужно. Но это надо делать правильно.

«Достаточно взять обычную салфетку или кухонную тряпочку, смочить ее водой, мы должны протереть продукт от пыли и возможных капель слюны. Дополнительно можно использовать обычное хозяйственное мыло, так как оно в силу щелочной реакции имеет и определенный бактерицидный эффект», – советует эпидемиолог.

Так же можно очищать и остальные упаковки. Главное – делать это перед использованием. Нет смысла перемывать их и класть в холодильник. Ведь вирус не сможет «перескочить из продуктов на полочки». Овощи и фрукты так же можно промыть под проточной водой с мылом. А вот антисептики или любые моющие средства с содержанием спирта эксперт не советует использовать – они могут изменять вкус продуктов и даже вызвать сыпь.

«Когда слюна высыхает и клетка, из которой она состоит, замирает, соответственно, обезвреживается сам вирус, – объясняет эксперт в эфире канала «Украина». – Лучший способ очистить овощи и фрукты – это обычная проточная вода, а цитрусовые рекомендуется дополнительно обрабатывать кипятком, краткосрочно, так как там пористая структура шкуры».

Эксперт призывает – не паниковать. Хотя коронавирус и агрессивный, подхватить его от людей вероятнее, чем от предметов и продуктов.

«Простите, это должен больной человек наплевать на поверхность, а вслед за ним здоровый человек должен с этим проконтактировать, грубо говоря – облизать», – комментирует эпидемиолог.

Итак, когда идете в магазин, помните – нужно одеть маску и перчатки (можно воспользоваться одноразовыми, что есть в торговом зале), после закупки их следует выбросить. Дома поделите товары на две части – те, что нужны вам сейчас, и те, что отправите в холодильник. Последние можно перевести в домашнюю утварь. Остальные упаковки, фрукты и овощи – промойте под теплой проточной водой с использованием небольшого количества мыла. И будьте здоровы!

Напомним, ранее эксперты рассказали, какой продукт является лучшим иммуномодулятором.