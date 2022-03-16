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Егорова не просила у украинцев прощения "стоя на коленях" за любовь к Путину: ее просто взломали

Скриншот видео: Снежана Егорова
Автор: Светлана Мащенко

Снежана Егорова не просила прощения у украинцев и не каялась за поддержку Путина. Telegram-страницу женщины, или "матери пятерых детей", как она себя называет, взломали...

Об этом Егорова рассказала в своем Instagram, доступ к которому также сложен из-за блокировки.

В новом сообщении женщина призывает своих поклонников отписываться от ее Telegram.

Скриншот

"Я не привыкла извиняться, но сегодня хочу это сделать! Простите за то, что я поддержала агрессию! Простите за то, что была слепой и глухой! Простите за то, что была пособницей убийств, хаоса и паники! Я стою на коленях перед всем украинским народом!" - говорилось в том самом Telegram-сообщении, которое ко всему прочему закрепили в шапке блога.

Поддержку Путину она высказала 26 января

"Я поддерживаю Владимира Путина!!! И пусть эта таблетка от безумия очистит Ваш мозг от темной стороны Сознания!!! Смотрите как акт экзорцизма. Если не хотите, чтобы в ад превратился ваш дом", - написала тогда Егорова.

21 февраля вновь повторила свою "позицию", когда Кремлем была признана "ЛДНР". Женщина назвала президента РФ "героем нашего времени".

Сейчас Facebook Егоровой заблокирован, а YouTube недавно запретил делать прямые эфиры...

Напомним, что в Telegram Егоровой появилось сообщение, в котором она якобы слезно просит прощения у украинского народа и говорит, что все осознала, виновата, кается.

Отметим, что сама телеведущая с августа 2021 года живет в Анталии, откуда высказывает свою "гражданскую позицию". На днях троим детям Егоровой отказали в продлении визы именно за ее пост в Facebook от 26 января.

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Снежана Егорова