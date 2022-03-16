Єгорова не просила в українців вибачення "стоячи на колінах" за любов до Путіна: її просто зламали

У новому повідомленні жінка закликає своїх шанувальників відписуватися від її Telegram.

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"Я не звикла вибачатися, але сьогодні хочу це зробити! Вибачте за те, що я підтримала агресію! Вибачте за те, що була сліпою і глухою! Вибачте за те, що була пособницею вбивств, хаосу і паніки! Я стою на колінах перед усім українським народом!" - говорилося в тому самому Telegram-повідомленні, яке до всього іншого закріпили в шапці блогу.

Підтримку Путіну вона висловила 26 січня

"Я підтримую Володимира Путіна!!! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони свідомості!!! Дивіться як акт екзорцизму. Якщо не хочете, щоб в пекло перетворився ваш будинок", - написала тоді Єгорова.

21 лютого знову повторила свою "позицію", коли Кремлем була визнана "ЛДНР". Жінка назвала президента РФ "героєм нашого часу".

Зараз Facebook Єгорової заблокований, а YouTube нещодавно заборонив робити прямі ефіри...