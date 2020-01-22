Дженнифер Энистон призналась, кто именно принудил ее обзавестись Instagram-страничкой

Дженнифер Энистон уже по праву можно назвать “звездой Инстаграма”. Долгое время кинодива “была в тени” и обходила стороной жизнь в соцсетях, пока все ее коллеги по сериалу “Друзья” уже пробовали себя в роли блогеров. Лишь в середине октября 2019 года Джен преподнесла миллионам своих поклонников по всему миру подарок, зарегистрировавшись наконец в сети Instagram. И буквально “взорвала” сеть.

Сразу же после регистрации звезда сериала “Друзья” установила рекорд. Ее аккаунт экстремально быстро набрал первый миллион подписчиков - спустя всего 5 часов после регистрации! В сети отметили, что такого результата ранее еще не добивалась ни одна знаменитость. Затем поклонники уже сбились считать количество подписчиков своей любимицы. На данный момент за жизнью Энистон следят более 25 млн фолловеров (кстати, на прошлой неделе их было 24 млн). Так что успех явно головокружительный!

Первое фото Энистон в сети Инстаграм весьма символично - с актерами сериала "Друзья"

Поклонники актрисы стали гадать, чем вызвана смена ее решения. И почему Джен так “срочно” понадобилась страничка в популярной сети. Многие предположили, что всему виной старт нового проекта с участием Энистон - сериал “Утреннее шоу”, первый сезон которого вышел как раз в конце 2019 года. Кстати, главную роль в сериале также играет близкая подруга Джен - актриса Рис Уизерспун.

По мнению поклонников, ее появление в соцсети помогло дополнительно промотировать старт нового сериала.

Однако недавно Энистон призналась, что именно повлияло на ее решение. “Всему виной” - друзья актрисы.

“Не буду говорить, что это было давление со стороны сверстников. Хотя, наверно, это именно и было давление со стороны сверстников! Ведь если вы не можете победить их, присоединитесь к ним. Правильно же?” - с улыбкой отметила актриса.

Кстати, об этом звезда “Друзей” рассказала журналистам во время недавней церемонии премии Гильдии киноактеров США SAG Awards в Лос-Анджелесе (19 января). Отметим, что церемония запомнилась сплетней о воссоединении Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Экс-супруги встретились на красной дорожке и мило поприветствовали друг друга. Снимки “влюбленных” моментально стали самой обсуждаемой новостью по итогам SAG Awards.

И для удовлетворения интереса - на церемонии Гильдии киноактеров США Энистон получила статуэтку за лучшую женскую роль в драматическом сериале “Утреннее шоу”.