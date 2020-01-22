Дженніфер Еністон зізналася, хто саме примусив її завести Instagram-сторінку

Дженніфер Еністон вже по праву можна назвати "зіркою Інстаграма". Довгий час кінодіва "була в тіні" і обходила стороною життя в соцмережах, поки всі її колеги по серіалу "Друзі" вже пробували себе в ролі блогерів. Лише в середині жовтня 2019 року Джен подарувала мільйонам своїх шанувальників по всьому світу подарунок, зареєструвавшись нарешті в мережі Instagram. І буквально "підірвала" мережу.

Одразу ж після реєстрації зірка серіалу "Друзі" встановила рекорд. Її аккаунт екстремально швидко набрав перший мільйон підписників - через 5 годин після реєстрації! У мережі зазначили, що такого результату ще не досягала жодна знаменитість. Потім шанувальники вже збилися рахувати кількість підписників своєї улюблениці. На даний момент за життям Еністон стежать понад 25 млн фоловерів (до речі, минулого тижня їх було 24 млн). Так що успіх явно запаморочливий!

Перше фото Еністон в мережі Instagram вельми символічне - з акторами серіалу "Друзі"

Шанувальники актриси стали гадати, чим викликана зміна її рішення. І чому Джен так "терміново" знадобилася сторінка в популярній мережі. Багато припустили, що всьому виною старт нового проекту з участю Еністон - серіал "Ранкове шоу", перший сезон якого вийшов як раз в кінці 2019 року. До речі, головну роль в серіалі також грає близька подруга Джен - актриса Ріс Візерспун.

На думку шанувальників, її поява в соцмережі допомогла додатково розрекламувати старт нового серіалу.

Проте нещодавно Еністон зізналася, що саме вплинуло на її рішення. "Всьому виною - друзі актриси.

“Не буду говорити, що це був тиск з боку однолітків. Хоча, напевно, це саме і був тиск з боку однолітків! Адже якщо ви не можете перемогти їх, приєднаєтеся до них. Правильно ж?" - з посмішкою зауважила актриса.

До речі, про це зірка "Друзів" розповіла журналістам під час нещодавньої церемонії премії Гільдії кіноакторів США SAG Awards в Лос-Анджелесі (19 січня). Зазначимо, що церемонія запам'яталася пліткою про возз'єднання Дженніфер Еністон і Бреда Пітта. Екс-подружжя зустрілися на червоній доріжці і мило привітали один одного. Знімки "закоханих" моментально стали найбільш обговорюваною новиною за підсумками SAG Awards.

І для задоволення інтересу - на церемонії Гільдії кіноакторів США Еністон отримала статуетку за кращу жіночу роль у драматичному серіалі "Ранкове шоу".