Джеджула объявил о целибате до Пасхи: подвели обстоятельства

Украинский телеведущий Андрей Джеджула объявил о решении временно отказаться от секса. Шоумен, который чуть больше месяца назад снова стал папой, признался, что к добровольному целибату его подтолкнули обстоятельства.

По словам ведущего, на воздержание от интимной близости он решился в целях эксперимента, чтобы проверить силу воли.

По замыслу, отказ от половых связей должен продлиться до Пасхи, которую в этом году будут праздновать 2 мая. До этого времени, убежден Джеджула, можно будет освободить свой разум и начать ценить все, что имеешь, еще с большей силой.

"Временный Целибат! Сначала неосознанно, а затем с началом Поста вступил на эту стезю! Естественно целибат в точном значении означает отказ от секса и партнера, и в принципе, обет безбрачия, но это не обо мне! Я безумно люблю процесс и никогда бы не смог полностью отказаться от секса! Но в качестве эксперимента, к которому подвели обстоятельства (будем честны), и проверки моей силы воли, я решил посмотреть, что из этого получится", - написал он.

Сейчас же, во время Великого Поста, Андрей намерен привести мысли в порядок, думать о духовном, о родных, творчестве и работе, укреплять силу духа.

"А секс, как и навык езды на велосипеде или умения плавать, дышать, вкушать пищу вернется в любой момент, как только вы этого сами захотите!" - отметил Джеджула.

Также ведущий поделился выводами и призвал никогда не становиться заложниками своих желаний, ведь "придет время, и все окупиться с лихвой!"

Предвкушая резонанс после такого объявления, Джеджула объявил розыгрыш и пообещал денежное вознаграждение за самый интересный комментарий от своих подписчиков.

"Кто первый угадает точное число уже прошедших на сегодня дней моего эксперимента, получит 300 грн на карту! За самый интересный коммент на эту тему я скину 500 на карту! Удачи!" - обратился он к поклонникам.

Андрей Джеджула (фото: instagram.com/djedjula)