Джеджула оголосив про целібат до Великодня: підвели обставини

Український телеведучий Андрій Джеджула оголосив про рішення тимчасово відмовитися від сексу. Шоумен, який трохи більше як місяць тому знову став татом, зізнався, що до добровільного целібату його підштовхнули обставини.

За словами ведучого, на утримання від інтимної близькості він зважився в цілях експерименту, щоб перевірити силу волі.

За задумом, відмова від статевих зв'язків має продовжитися до Великодня, який цього року святкуватимемо 2 травня. До цього часу, переконаний Джеджула, можна буде звільнити свій розум і почати цінувати все, що маєш, ще сильніше.

"Тимчасовий Целібат! Спочатку несвідомо, а потім з початком Посту вступив на цю стезю! Природно целібат у точному значенні означає відмову від сексу і партнера, і в принципі, обітницю безшлюбності, але це не про мене! Я дуже люблю процес і ніколи б не зміг повністю відмовитися від сексу! Але як експеримент, до якого підштовхнули обставини (будемо чесні), та перевірки моєї сили волі, я вирішив подивитися, що з цього вийде", - написав він

Зараз же, під час Великого Посту, Андрій має намір привести думки в порядок, думати про духовне, про рідних, творчість і роботу, зміцнювати силу духу.

"А секс, як і навички їзди на велосипеді або вміння плавати, дихати, їсти повернеться в будь-який момент, щойно ви самі захочете!" - зазначив Джеджула.

Також ведучий поділився висновками і закликав ніколи не ставати заручниками своїх бажань, адже "прийде час, і всі окупитися з лишком!"

Передчуваючи резонанс після такого оголошення, Джеджула оголосив розіграш і пообіцяв грошову винагороду за найцікавіший коментар від своїх підписників.

"Хто перший вгадає точне число днів, що вже пройшли на сьогодні, мого експерименту, отримає 300 грн на карту! За найцікавіший комент на цю тему я скину 500 на карту! Щасти!" - звернувся він до шанувальників.

Андрій Джеджула (фото: instagram.com/djedjula)