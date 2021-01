Джастин Тимберлейк споет Джо Байдену на инаугурации про "лучшие дни"

Джастин Тимберлейк споет Джо Байдену 20 января (фото: Getty Images)

Знаменитый Джастин Тимберлейк будет петь на инаугурации президента США Джо Байдена 20 января.

Такую радостную для своих поклонников новость сам звездный актер и певец объявил в Instagram-аккаунте, где также показал видео о записи трека в студии.

Песня, к слову, называется "Better Days" (рус. "Лучшие дни"). Она была написана и записана Джастином в сотрудничестве с музыкантом Энтони Клемонсом-младшим несколько месяцев назад.

"Прошлый год принес много разочарований, горя, гнева. Бывали времена, когда ощущалось полное бессилие. Эта песня стала нашим способом воодушевить всех, помочь не терять надежду и продолжать работать, чтобы прийти к лучшему будущему!" - отметил бывший участник мегапопулярной группы N' Sync.

Также Тимберлейк добавил, что для него выступление на инаугурации 46-го президента США Джо Байдена - это "большая честь".

"Нам предстоит долгий путь, чтобы наладить, вернуть и восстановить эту страну. Но я надеюсь, что сейчас мы встали на верный путь, невзирая на последние четыре года", - отметил артист.

Ant Clemons и Justin Timberlake споют для Байдена эту песню

Кстати, 29-летний Ant Clemons также отреагировал на приглашение выступить на инаугурации.

"Бог всемогущий! Сказать, что сбылась моя мечта - ничего не сказать!.. Я могу только молиться, чтобы та надежда и вера, которую мы чувствовали при написании этой песни, сияла на протяжении всего срока нового президента", - прокомментировал он в своем Instagram.

