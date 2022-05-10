Джамала выставила на продажу свое платье с Евровидения: как выглядит роскошный наряд

На аукционе будет продаваться платье, в котором Джамала открывала "Евровидение". Его можно приобрести на аукционе Catawiki.

История наряда

В 2017 году платье создала дизайнер Юлия Магдич.

"Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиции и история моей страны", - пишет певица.

Фото: catawiki.com

Коллаж РБК-Украина: Джамала в платье для Евровидения

Этот наряд станет ключевым лотом благотворительного аукциона

Он будет проходить со вторника, 10 мая по среду, 18 мая (22:00, Киев) на сайте catawiki.com.

Стартовая цена платья 270 евро, минимальный шаг - 290 евро. Эксперты рассчитывают, что наряд будет продан за 6-7 тысяч евро.

Всего будет представлено 11 вещей от участников Евровидения разных лет.

Собранные средства передадут в благотворительный фон Yellow-Blue Foundation, который поддерживает пострадавших в войне украинцев.