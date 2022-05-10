Джамала выставила на продажу свое платье с Евровидения: как выглядит роскошный наряд

Победительница Евровидения 2016 года Джамала выставила на аукцион платье, в котором она открывала песенный конкурс. Певица рассчитывает, что вырученные средства будут переданы на нужды ВСУ и пострадавшим от войны украинцам.
Об этом певица написала в Instagram.
На аукционе будет продаваться платье, в котором Джамала открывала "Евровидение". Его можно приобрести на аукционе Catawiki.
В 2017 году платье создала дизайнер Юлия Магдич.
"Для меня это больше, чем просто вещь, это настоящее произведение искусства, в котором сошлись традиции и история моей страны", - пишет певица.
Фото: catawiki.com
Коллаж РБК-Украина: Джамала в платье для Евровидения
Он будет проходить со вторника, 10 мая по среду, 18 мая (22:00, Киев) на сайте catawiki.com.
Стартовая цена платья 270 евро, минимальный шаг - 290 евро. Эксперты рассчитывают, что наряд будет продан за 6-7 тысяч евро.
Всего будет представлено 11 вещей от участников Евровидения разных лет.
Собранные средства передадут в благотворительный фон Yellow-Blue Foundation, который поддерживает пострадавших в войне украинцев.
Напомним, что 10, 12 и 14 мая в итальянском городе Турин пройдут полуфиналы и финал Евровидения 2022. Украине прогнозируют победу на международном песенном конкурсе.
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