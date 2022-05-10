Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення: як виглядає розкішне вбрання

На аукціоні продаватиметься сукня, в якій Джамала відкривала "Євробачення". Її можна придбати на аукціоні Catawiki.

Історія вбрання

У 2017 році сукню створила дизайнерка Юлія Магдич.

"Для мене це більше, аніж просто річ, це справжній витвір мистецтва, у якому зійшлись традиції та історія моєї країни", - пише співачка.

Фото: catawiki.com

Колаж РБК-Україна: Джамала у сукні для Євробачення

Це вбрання стане ключовим лотом благодійного аукціону

Він проходитиме з вівторка, 10 травня до середи, 18 травня (22:00, Київ) на сайті catawiki.com.

Стартова ціна сукні 270 євро, мінімальний крок - 290 євро. Експерти розраховують, що вбрання буде продано за 6-7 тисяч євро.

Всього буде представлено 11 речей від учасників "Євробачення" різних років.

Зібранні кошти передадуть до благодійного фону Yellow-Blue Foundation, який підтримує постраждалих у війні українців.