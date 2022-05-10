Джамала виставила на продаж свою сукню з Євробачення: як виглядає розкішне вбрання

Переможниця Євробачення 2016 року Джамала виставила на аукціон сукню, в якій вона відкривала пісенний конкурс. Співачка розраховує, що виручені кошти будуть передані на потреби ЗСУ та постраждалим від війни українцям.
Про це співачка написала в Instagram.
На аукціоні продаватиметься сукня, в якій Джамала відкривала "Євробачення". Її можна придбати на аукціоні Catawiki.
У 2017 році сукню створила дизайнерка Юлія Магдич.
"Для мене це більше, аніж просто річ, це справжній витвір мистецтва, у якому зійшлись традиції та історія моєї країни", - пише співачка.
Фото: catawiki.com
Колаж РБК-Україна: Джамала у сукні для Євробачення
Він проходитиме з вівторка, 10 травня до середи, 18 травня (22:00, Київ) на сайті catawiki.com.
Стартова ціна сукні 270 євро, мінімальний крок - 290 євро. Експерти розраховують, що вбрання буде продано за 6-7 тисяч євро.
Всього буде представлено 11 речей від учасників "Євробачення" різних років.
Зібранні кошти передадуть до благодійного фону Yellow-Blue Foundation, який підтримує постраждалих у війні українців.
Нагадаємо, що 10, 12 і 14 травня в італійському місті Турин відбуватимуться півфінали і фінал Євробачення 2022. Україні прогнозують перемогу на міжнародному пісенному конкурсі.
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