ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Два знака Зодиака в июле окажутся в большой беде: для вас наступает "черная полоса"

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 07:00
Два знака Зодиака в июле окажутся в большой беде: для вас наступает "черная полоса" Фото: Гороскоп на июль 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на июль 2022 расскажет о двух знаках Зодиака, которым сильно не повезет в середине лета с финансами, карьерой, делами, любовью.

Кто эти несчастливчики, которым грозит "черная полоса" - читайте ниже в нашем материале Lite.

Козерог

Астрологи говорят, что в течение второго месяца лета Козерог приложит много усилий, но это не принесет ожидаемых результатов. Он будет чрезмерно реагировать и нервничать большую часть времени, чтобы его услышали семья и профессиональное окружение.

Что касается финансовой стороны, Козерог также будет разочарован - вероятна потеря важного источника дохода или снижение прибылей.

В отношениях также возможны конфликты и недоразумения. Вдруг Козерог может узнать, что его партнер не является тем человеком, которого он думал, что хорошо знает. Начнутся осложнения, результатом которых может стать разрыв.

Астрологи советуют вам взять себя в руки, избавиться от негативных эмоций, и постараться восстановить свой моральный дух!

Водолей

В этом месяце Водолея ждут большие проблемы. С финансовой стороны он может понести значительные убытки. Хотя Водолей часто будет обращать внимание на наименьшую потраченную копейку, этого будет недостаточно, чтобы избежать потерь.

Проблемы ждут и на работе. Если Водолей категорически откажется от поддержки и мудрых советов своих коллег, он потеряет многих союзников. Это только усилит напряжение на работе и дома.

Атмосфера в личной жизни будет напряженной, и Водолей будет думать, стоит ли продолжать отношения.

Лучшее, что можно сделать в этом месяце июле, быть сговорчивым, и не лезть на рожон. Споры и конфликты до добра не доведут!

Ранее астрологи рассказали про знаки Зодиака, которые вот-вот проживут два месяца счастья.

Также мы писали про худших мужчин по знаку Зодиака.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
STYLER
С какими заболеваниями не будут призывать в армию во время военного положения: список
С какими заболеваниями не будут призывать в армию во время военного положения: список