Духов день 21 июня: что строго запрещено делать на следующий день после Троицы

21 июня 2021 в православном календаре отмечается День Святого Духа, или Духов день, который всегда выпадает на второй день после Троицы. А в народе традиционно чтят великомученика Феодора Стратилата, называемого Федором Колодезником.
Что запрещено делать в этот день, самые важные традиции и приметы, кого нужно поздравить с днем ангела - читайте далее в нашем материале.
День Святого Духа входит в состав Зеленых святок (Зеленой недели) и завершает празднование Троицы.
Святой Дух является источник жизни, веры и духовной мудрости. Считается, что через него верующий человек получает мудрость, духовное обогащение, доброту и милосердие, кротость и воздержание.
Согласно одному из преданий в Духов день Святой Дух спускается на землю, ширится полями и долинами. На Духов день все живое наполняется Святым Духом, имеет особую питательную силу и благодать.
В Духов день люди придят в храм помолиться за умерших близких и благополучия живых.
Этот день лучше всего провести дома, в кругу родных и близких.
Также 21 июня является днем Федора Колодезника. Его считали своим покровителем мастера, специализирующиеся на строительстве колодцев (колодезники). Считалось, что этот день вода в колодцах приобретает целебные свойства.
Василий, Ефрем, Константин, Павел, Феодор, Марта.
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