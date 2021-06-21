Духів день 21 червня: що суворо заборонено робити на наступний день після Трійці

21 червня 2021 в православному календарі відзначається День Святого Духа, або Духів день, який завжди випадає на другий день після Трійці. А в народі традиційно шанують великомученика Феодора Стратилата, званого Федором Колодязником.
Що заборонено робити в цей день, найважливіші традиції і прикмети, кого потрібно привітати з днем ангела - читайте далі в нашому матеріалі.
День Святого Духа входить до складу Зелених святок (Зеленого тижня) і завершує святкування Трійці.
Святий Дух є джерелом життя, віри і духовної мудрості. Вважається, що через нього віруюча людина отримує мудрість, духовне збагачення, доброту і милосердя, лагідність і стриманість.
Згідно з одним з переказів в Духів день Святий Дух спускається на землю, шириться полями і долинами. На Духів день все живе наповнюється Святим Духом, має особливу поживну силу і благодать.
У Духів день люди приходять в храм помолитися за померлих близьких і добробут живих.
Цей день найкраще провести вдома, в колі рідних і близьких.
Також 21 червня є днем Федора Колодязника. Його вважали своїм покровителем майстри, що спеціалізуються на будівництві колодязів (колодязники). Вважалося, що цей день вода в колодязях набуває цілющі властивості.
Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Феодор, Марта.
Раніше ми писали, коли в Україні відзначається наймістичніше свято, яке прийшло нам з язичництва - Івана Купала.