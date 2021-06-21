Духів день 21 червня: що суворо заборонено робити на наступний день після Трійці

Що означає це свято

День Святого Духа входить до складу Зелених святок (Зеленого тижня) і завершує святкування Трійці.

Святий Дух є джерелом життя, віри і духовної мудрості. Вважається, що через нього віруюча людина отримує мудрість, духовне збагачення, доброту і милосердя, лагідність і стриманість.

Традиції та звичаї Дня Святого Духа

Згідно з одним з переказів в Духів день Святий Дух спускається на землю, шириться полями і долинами. На Духів день все живе наповнюється Святим Духом, має особливу поживну силу і благодать.

У Духів день люди приходять в храм помолитися за померлих близьких і добробут живих.

Цей день найкраще провести вдома, в колі рідних і близьких.

Також 21 червня є днем Федора Колодязника. Його вважали своїм покровителем майстри, що спеціалізуються на будівництві колодязів (колодязники). Вважалося, що цей день вода в колодязях набуває цілющі властивості.

Народні прикмети на 21 червня

Погода на Духів день визначала погоду на наступні 6 тижнів.

Велика роса в цей день до хорошого врожаю.

Якщо 21 червня гримить гроза, буде поганий сінокіс.

Якщо на Федора в небі багато зірок - буде багато грибів у вересні.

Що забороняється робити в це свято

У цей день не можна думати про погане, щоб не привернути нещастя.

Заборонено перераховувати дрібні гроші, а також приймати подарунки від незнайомих людей.

У День Святого Духа заборонено працювати, в тому числі і по дому - прибирати і мити підлоги.

Забороняється будь-яка робота з землею - якщо цю рекомендацію порушити, буде неврожай.

Не можна пити алкоголь.

Під забороною в цей день відвідувати кладовище.

Не рекомендується носити одяг темних кольорів.

Не слід приймати важливі рішення, в тому числі про заміжжя.

Іменини 21 червня святкують:

Василь, Єфрем, Костянтин, Павло, Феодор, Марта.