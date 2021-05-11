Дождями и штормовым ветром накроет часть Украины: кому с погодой не повезет

На востоке дожди прогнозируются во всех областях, местами возможны ливни. Температура воздуха в ночные часы ожидается от +6 до +10 градусов, днем в Харькове, Луганской и Донецкой областях ожидается от +12 до +14 градусов, на остальной территории прогреется до +18 +20 градусов. Ветер сильный, со штормовыми порывами.

В южной части также будут идти дожди и ожидается сильный ветер. Ночью в регионе от +6 до +8 градусов, днем ожидается от +19 до +21 градуса. В Крыму будет идти дождь, ветер с порывами. Ночью +7 +9 градусов, днем +15 +17 градусов.

На севере страны будет солнечно и тепло, осадки не прогнозируются. Ночью +5 +7 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

В западных областях сухо и солнечно, без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах +5 +8 градусов, днем прогреется до +21 +23 градусов, на Закарпатье до +26 градусов.

В центральной части страны возможен небольшой дождь, сухо будет только в Кропивницком. Ожидается сильный ветер с порывами. Ночью от +6 до +8 градусов, днем +18 +20 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду, без осадков. Ветер северный, умеренный. Ночью в столице +4 +6 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса.

Карта погоды в Украине на вторник, 11 мая