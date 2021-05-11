Дощами і штормовим вітром накриє частину України: кому з погодою не пощастить

На сході дощі прогнозуються у всіх областях, місцями можливі зливи. Температура повітря в нічні години очікується від + 6 до +10 градусів, вдень у Харкові, Луганській та Донецькій областях очікується від +12 до +14 градусів, на решті території прогріється до +18 + 20 градусів. Вітер сильний, зі штормовими поривами.

У південній частині також йтимуть дощі та очікується сильний вітер. Вночі в регіоні від + 6 до +8 градусів, вдень очікується від +19 до + 21 градуса. У Криму йтиме дощ, вітер з поривами. Вночі + 7 +9 градусів, вдень +15 + 17 градусів.

На півночі країни буде сонячно і тепло, опади не прогнозуються. Вночі + 5 +7 градусів, вдень від +20 до + 22 градусів.

У західних областях сухо і сонячно, без опадів. Нічна температура коливатиметься в межах + 5 +8 градусів, вдень прогріється до +21 +23 градусів, на Закарпатті до + 26 градусів.

У центральній частині країни можливий невеликий дощ, сухо буде тільки в Кропивницькому. Очікується сильний вітер з поривами. Вночі від + 6 до +8 градусів, вдень +18 + 20 градусів.

У Києві синоптики прогнозують суху і ясну погоду, без опадів. Вітер північний, помірний. Вночі в столиці + 4 +6 градусів, вдень прогріється до +19 + 21 градуса.

Карта погоди в Україні на вівторок, 11 травня