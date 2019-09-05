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Долой хандру: что нужно успеть сделать осенью

Lite » Стиль жизни 05.09.2019 - 08:33
Долой хандру: что нужно успеть сделать осенью
Иллюстративное фото (pexels.com)

Известная певица составила чек-лист интересных дел на осень

Певица Анна Седокова ведет свой мотивационный блог, в котором с удовольствием делится полезными советами в области красоты и моды. Также артистка очень любит составлять всевозможные списки - к примеру, интересных идей, чем занять себя. Так, ранее она предложила 8 интересных идей для совместного уикенда. А с приходом осени тут же составила чек-лист веселых и приятных занятий в эту пору года!

"Я люблю это время года, эти яркие краски, вечера в кругу семьи, и вдохновение, тем более, когда осень с самого первого дня балует нас теплом. Давайте вместе ловить каждый момент и делать его незабываемым", - отметила Седокова.

Что нужно успеть сделать осенью:

1: Купить красивый чайный набор и заварки с разными осенними вкусами
2: Прогуляться в ярком дождевике под дождем
3: Устроить фотосессию

Долой хандру: что нужно успеть сделать осенью

Иллюстративное фото: (pexels.com)

4: Сделать своими руками фотоальбом о прошедшем лете
5: Почитать в парке под деревьями
6: Сходить на вечеринку по случаю Halloween и сделать монстра из тыквы

Долой хандру: что нужно успеть сделать осенью

Иллюстративное фото: (pexels.com)

7: Устроить в дождливый вечер киномарафон с семьёй
8: Попробовать связать шарф или купить
9: Сварить вкусный какао с маршмелоу и вафельными трубочками

Долой хандру: что нужно успеть сделать осенью

Иллюстративное фото: (pexels.com)

10: Убрать летние вещи и составить свой уникальный гардероб на осень
11: Прочитать четыре книги

Долой хандру: что нужно успеть сделать осенью

Иллюстративное фото: (pexels.com)

12: Купить витамины
13: Отправиться на прогулку в лес

Долой хандру: что нужно успеть сделать осенью

Иллюстративное фото: (pexels.com)

14: Испечь шарлотку
15: Придумать семейный праздник и отметить его

16: Смотреть на дождь сидя у окна

Долой хандру: что нужно успеть сделать осенью

Иллюстративное фото: (pexels.com)

17: Купить плед
18: Собрать красные осенние листья и вложить в книги
19: Сварить глинтвейн

Долой хандру: что нужно успеть сделать осенью

Иллюстративное фото: (pexels.com)

20: Найти новую кафешку и съесть там вкусный десерт
21: Посетить выставку
22: Избавиться от одной вредной привычки
23: Воспитать в себе полезную привычку
24: Выучить осенне стихотворение наизусть
25: Посидеть у костра и пить чай из термоса

Долой хандру: что нужно успеть сделать осенью

Иллюстративное фото: (pexels.com)

26: Посетить театр
27: Составить осенний плейлист

Долой хандру: что нужно успеть сделать осенью

Иллюстративное фото: (pexels.com)

28: Устроить с друзьями собственный Октоберфест
29: Устрой марафон: одна улыбка в день и одно доброе дело
30: Расширить свои границы: записаться на танцы, вождение, рисование, начать учить язык.

Долой хандру: что нужно успеть сделать осенью

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Напомним, что Анна Седокова рассказала, как развить женственность и уверенность в себе.

Также Анна Седокова рассказала, как изменить отношение к себе и принять такой, какая ты есть.

Как хорошо получаться на фото: лайфхаки известной певицы Внешность не главное: как принять себя такой, какая ты есть
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