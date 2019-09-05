Долой хандру: что нужно успеть сделать осенью

Иллюстративное фото (pexels.com)

Известная певица составила чек-лист интересных дел на осень

Певица Анна Седокова ведет свой мотивационный блог, в котором с удовольствием делится полезными советами в области красоты и моды. Также артистка очень любит составлять всевозможные списки - к примеру, интересных идей, чем занять себя. Так, ранее она предложила 8 интересных идей для совместного уикенда. А с приходом осени тут же составила чек-лист веселых и приятных занятий в эту пору года!

"Я люблю это время года, эти яркие краски, вечера в кругу семьи, и вдохновение, тем более, когда осень с самого первого дня балует нас теплом. Давайте вместе ловить каждый момент и делать его незабываемым", - отметила Седокова.

Что нужно успеть сделать осенью:



1: Купить красивый чайный набор и заварки с разными осенними вкусами

2: Прогуляться в ярком дождевике под дождем

3: Устроить фотосессию

Иллюстративное фото: (pexels.com)

4: Сделать своими руками фотоальбом о прошедшем лете

5: Почитать в парке под деревьями

6: Сходить на вечеринку по случаю Halloween и сделать монстра из тыквы

Иллюстративное фото: (pexels.com)

7: Устроить в дождливый вечер киномарафон с семьёй

8: Попробовать связать шарф или купить

9: Сварить вкусный какао с маршмелоу и вафельными трубочками

Иллюстративное фото: (pexels.com)

10: Убрать летние вещи и составить свой уникальный гардероб на осень

11: Прочитать четыре книги

Иллюстративное фото: (pexels.com)

12: Купить витамины

13: Отправиться на прогулку в лес

Иллюстративное фото: (pexels.com)

14: Испечь шарлотку

15: Придумать семейный праздник и отметить его

16: Смотреть на дождь сидя у окна

Иллюстративное фото: (pexels.com)

17: Купить плед

18: Собрать красные осенние листья и вложить в книги

19: Сварить глинтвейн

Иллюстративное фото: (pexels.com)

20: Найти новую кафешку и съесть там вкусный десерт

21: Посетить выставку

22: Избавиться от одной вредной привычки

23: Воспитать в себе полезную привычку

24: Выучить осенне стихотворение наизусть

25: Посидеть у костра и пить чай из термоса

Иллюстративное фото: (pexels.com)

26: Посетить театр

27: Составить осенний плейлист

Иллюстративное фото: (pexels.com)

28: Устроить с друзьями собственный Октоберфест

29: Устрой марафон: одна улыбка в день и одно доброе дело

30: Расширить свои границы: записаться на танцы, вождение, рисование, начать учить язык.

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Напомним, что Анна Седокова рассказала, как развить женственность и уверенность в себе.

Также Анна Седокова рассказала, как изменить отношение к себе и принять такой, какая ты есть.