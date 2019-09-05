Геть нудьгу: що потрібно встигнути зробити восени

Відома співачка склала чек-лист цікавих справ на осінь
Співачка Анна Сєдокова веде свій мотиваційний блог, в якому із задоволенням ділиться корисними порадами в області краси і моди. Також артистка дуже любить складати всілякі списки - приміром, цікавих ідей, чим зайняти себе. Так, раніше вона запропонувала 8 цікавих ідей для спільного вікенду. А з приходом осені тут же склала чек-лист веселих і приємних занять в цю пору року!
"Я люблю цю пору року, ці яскраві фарби, вечори в колі родини, і натхнення, тим більше, коли осінь з самого першого дня балує нас теплом. Давайте разом ловити кожен момент і робити його незабутнім", - зазначила Сєдокова.
Що потрібно встигнути зробити восени:
1: Купити гарний чайний набір і заварки з різними осінніми смаками
2 Прогулятися в яскравому дощовику під дощем
3: Влаштувати фотосесію
Ілюстративне фото: (pexels.com)
4: Зробити своїми руками фотоальбом про минуле літо
5: Почитати в парку під деревами
6: Сходити на вечірку з нагоди Halloween і зробити монстра з гарбуза
Ілюстративне фото: (pexels.com)
7: Влаштувати в дощовий вечір кіномарафон з родиною
8: Спробувати зв'язати шарф або купити
9: Зварити смачний какао з маршмелоу і вафельними трубочками
Ілюстративне фото: (pexels.com)
10: Прибрати літні речі і скласти свій унікальний гардероб на осінь
11: Прочитати чотири книги
Ілюстративне фото: (pexels.com)
12: Купити вітаміни
13: Відправитися на прогулянку в ліс
Ілюстративне фото: (pexels.com)
14: Спекти шарлотку
15: Придумати сімейне свято і відзначити його
16: Дивитися на дощ сидячи біля вікна
Ілюстративне фото: (pexels.com)
17: Купити плед
18: Зібрати червоні осінні листя і вкласти в книги
19: Зварити глінтвейн
Ілюстративне фото: (pexels.com)
20: Знайти нову кафешку і з'їсти там смачний десерт
21: Відвідати виставку
22: Позбутися від однієї шкідливої звички
23: Виховати в собі корисну звичку
24: Вивчити осінній вірш напам'ять
25: Посидіти біля багаття і пити чай з термоса
Ілюстративне фото: (pexels.com)
26: Відвідати театр
27: Скласти осінній плейлист
Ілюстративне фото: (pexels.com)
28: Влаштувати з друзями власний Октоберфест
29: Влаштуй марафон: одна посмішка в день і одну добру справу
30: Розширити свої кордони: записатися на танці, водіння, малювання, почати вчити мову.
Ілюстративне фото: (pexels.com)
Нагадаємо, що Анна Сєдокова розповіла, як розвинути жіночність і впевненість у собі.
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