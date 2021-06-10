Добрынин подарил Квитковой авто за два миллиона, но случилось "маленькое недоразумение" (видео)

Добрынин в свою очередь признался, что автомобиль - лично Даши, но пользоваться им будет вся семья.

По словам жены бывшего Холостяка, пара ожидала свой заказ - новенький Mercedes-Benz GLE 2021 года выпуска - семь месяцев, и только сейчас "немца" стоимостью 2 миллиона гривен забрали из салона.

Делали машину, учитывая все пожелания Квитковой, но в итоге без сюрприза все же не обошлось.

"Несмотря на то, что произошло маленькое недоразумение и салон машины оказался черный, а не бежевый, который я очень хотела - это даже к лучшему", - рассказала Даша.

Видео: Даша Квиткова показала свой новенький Mercedes-Benz GLE, который ей подарил Никита Добрынин

Также она добавила, что подписчицы в сети стали пересылать своим мужьям пост Квитковой о таком дорогом подарке - мол, с намеком. На что стали получать скептические реакции в духе "Mercedes-Benz - подумаешь, и вообще фу...". Даша с улыбкой отметила, что на самом деле необязательно покупать любимым именно "Мерсы", но просто делать подарки.

Никита Добрынин купил Даше Квитковой Mercedes-Benz GLE, сделанный под заказ (фото: instagram.com/stories/kvittkova)