Добринін подарував Квітковій авто за два мільйони, але сталося "маленьке непорозуміння" (відео)

"Холостяк 9" Микита Добринін подарував своїй обраниці Даші Квітковій, яка скоро народить свого первістка , елітний позашляховик, зроблений спеціально для коханої під замовлення.

Квіткова поділилася радістю про такий презент зі своїми шанувальниками в Instagram .

Добринін своєю чергою зізнався, що автомобіль - особисто Даші, але користуватися ним буде вся сім'я.

За словами дружини колишнього Холостяка, пара чекала своє замовлення - новенький Mercedes-Benz GLE 2021 року випуску - сім місяців, і тільки зараз "німця" вартістю 2 мільйони гривень забрали з салону.

Робили машину, враховуючи всі побажання Квіткової, але в підсумку без сюрпризу все ж не обійшлося.

"Незважаючи на те, що сталося маленьке непорозуміння і салон машини виявився чорний, а не бежевий, який я дуже хотіла - це навіть на краще", - розповіла Даша.

Відео: Даша Квіткова показала свій новенький Mercedes-Benz GLE, який їй подарував Микита Добринін

Також вона додала, що підписниці в мережі стали пересилати своїм чоловікам пост Квіткової про такий дорогий подарунок - мовляв, з натяком. На що стали отримувати скептичні реакції в дусі "Mercedes-Benz - подумаєш, і взагалі фу...". Даша з посмішкою зазначила, що насправді необов'язково купувати коханим саме "Мерси", проте просто робити подарунки.

Микита Добринін купив Даші Квітковій Mercedes-Benz GLE, зроблений під замовлення (фото: instagram.com/stories/kvittkova)