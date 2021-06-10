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Добринін подарував Квітковій авто за два мільйони, але сталося "маленьке непорозуміння" (відео)

Новость на русском →
Четвер 10 червня 2021 16:29
Добринін подарував Квітковій авто за два мільйони, але сталося "маленьке непорозуміння" (відео) Фото: Даша Квіткова і Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)
Автор: Володимир Костирін

"Холостяк 9" Микита Добринін подарував своїй обраниці Даші Квітковій, яка скоро народить свого первістка, елітний позашляховик, зроблений спеціально для коханої під замовлення.

Квіткова поділилася радістю про такий презент зі своїми шанувальниками в Instagram.

Добринін своєю чергою зізнався, що автомобіль - особисто Даші, але користуватися ним буде вся сім'я.

За словами дружини колишнього Холостяка, пара чекала своє замовлення - новенький Mercedes-Benz GLE 2021 року випуску - сім місяців, і тільки зараз "німця" вартістю 2 мільйони гривень забрали з салону.

Робили машину, враховуючи всі побажання Квіткової, але в підсумку без сюрпризу все ж не обійшлося.

"Незважаючи на те, що сталося маленьке непорозуміння і салон машини виявився чорний, а не бежевий, який я дуже хотіла - це навіть на краще", - розповіла Даша.

Відео: Даша Квіткова показала свій новенький Mercedes-Benz GLE, який їй подарував Микита Добринін

Також вона додала, що підписниці в мережі стали пересилати своїм чоловікам пост Квіткової про такий дорогий подарунок - мовляв, з натяком. На що стали отримувати скептичні реакції в дусі "Mercedes-Benz - подумаєш, і взагалі фу...". Даша з посмішкою зазначила, що насправді необов'язково купувати коханим саме "Мерси", проте просто робити подарунки.

Добринін подарував Квітковій авто за два мільйони, але сталося &quot;маленьке непорозуміння&quot; (відео)

Микита Добринін купив Даші Квітковій Mercedes-Benz GLE, зроблений під замовлення (фото: instagram.com/stories/kvittkova)

Нагадаємо, що нещодавно екс-Холостяк Добринін розкрив головний секрет щасливих стосунків із Квітковою.

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