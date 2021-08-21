Дни исполнения желаний: кому из знаков Зодиака 21-22 августа принесут счастье

Гороскоп на выходные, 21 и 22 августа, говорит о том, что эти дни могут стать настоящим периодом выполнения всех желаний. В субботу ожидается полнолуние, и его мощная энергетика поможет воплотить в жизнь самые смелые планы.

Астрологи рассказали, что ожидает 21-22 августа всех представителей зодиакального созвездия и назвали знаки Зодиака, которых ждет в эти дни счастье. Об этом сообщает ТСН.

Гороскоп на 21-22 августа для всех

Суббота будет наполнена мощной энергетикой, которая принесет исключительно позитив. Успешными будут все начинания – как в профессиональном плане, так и в личной жизни. Удача ждет тех, кто не станет сидеть сложа руки, а начнет сам руководить собственной судьбой. Не бойтесь, усилий для достижения целей нужно будет намного меньше, чем обычно. А результаты вас очень порадуют.

В воскресенье день будет сложный, энергетика будет довольно противоречивая. Возможны различные соблазны, которые сильно отобьются на здоровье – например, появится желание что-то выпить или съесть. Общение с родными и близкими стоит немного ограничить, и из родного дома выходить как можно меньше – это снизит риск ссор и неприятностей.

Кому из знаков Зодиака обязательно повезет

Овен

В субботу возьмитесь за реализацию проекта, к которому вы давно готовились. Обстоятельства будут складываться довольно благоприятно – пользуйтесь моментом. Вам придется выложиться на полную силу, но результат вас точно порадует – он будет виден очень быстро. В воскресенье отдохните – толку от вашей работы все равно не будет.

РакЕсли вы редко играете в казино, то в субботу можете рискнуть по полной – в данном случае риск можно назвать благородным делом, так как вы сможете выиграть небольшую сумму денег. Прислушивайтесь к интуиции – она подскажет верный цвет или цифру, или билет какой лотереи вам приобрести. В воскресенье наслаждайтесь своими успехами.

Водолей



На выходных вы можете рассчитывать на событие, которого давно ожидали. Это может быть предложение об изменении статуса в личных отношениях. И даже если сама ситуация будет не самая романтическая, принять предложение стоит. А вот воскресенье астрологи рекомендуют провести наедине со своей половинкой и как следует отпраздновать.