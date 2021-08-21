Дні здійснення мрій: кому зі знаків Зодіаку 21-22 серпня принесуть щастя

Гороскоп на вихідні, 21 і 22 серпня, говорить про те, що ці дні можуть стати справжнім періодом виконання всіх бажань. У суботу очікується повний місяць, і його потужна енергетика допоможе втілити в життя найсміливіші плани.

Астрологи розповіли, що очікує 21-22 серпня всіх представників зодіакального сузір'я і назвали знаки зодіаку, яких чекає в ці дні щастя. Про це повідомляє ТСН.

Гороскоп на 21-22 серпня для всіх

Субота буде наповнена потужною енергетикою, яка принесе виключно позитив. Успішними будуть всі починання - як в професійному плані, так і в особистому житті. Удача чекає тих, хто не стане сидіти склавши руки, а почне сам керувати власною долею. Не бійтеся, зусиль для досягнення цілей потрібно буде набагато менше, ніж зазвичай. А результати вас дуже порадують.

У неділю день буде складний, енергетика буде досить суперечлива. Можливі різні спокуси, які сильно відіб'ються на здоров'я – наприклад, з'явиться бажання щось випити або з'їсти. Спілкування з рідними і близькими варто трохи обмежити, і з рідного дому виходити якомога менше – це знизить ризик сварок і неприємностей.

Кому зі знаків Зодіаку обов'язково пощастить

Овен

У суботу візьміться за реалізацію проекту, до якого ви давно готувалися. Обставини будуть складатися досить сприятливо-користуйтеся моментом. Вам доведеться викластися на повну силу, але результат вас точно порадує – він буде видно дуже швидко. У неділю відпочиньте-толку від вашої роботи все одно не буде.

РакЯкщо ви рідко граєте в казино, то в суботу можете ризикнути по повній – в даному випадку ризик можна назвати благородною справою, так як ви зможете виграти невелику суму грошей. Прислухайтеся до інтуїції – вона підкаже вірний колір або цифру, або квиток якої лотереї вам придбати. У неділю насолоджуйтеся своїми успіхами.

Водолій

На вихідних ви можете розраховувати на подію, яку давно очікували. Це може бути пропозиція про зміну статусу в особистих відносинах. І навіть якщо сама ситуація буде не найромантичніша, прийняти пропозицію варто. А ось неділю астрологи рекомендують провести наодинці зі своєю половинкою і як слід відсвяткувати.