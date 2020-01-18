Дмитрий Комаров рассекретил страну нового сезона "Мира наизнанку"

Самый масштабный сезон «Мира наизнанку», премьера которого состоится уже скоро на канале «1+1», будет посвящен Китаю
Поклонники «Мира наизнанку» уже давно строят догадки, куда отправился главный украинский путешественник Дмитрий Комаров и какой стране будет посвящен следующий сезон программы. За 9 лет существования тревел-шоу телеведущий успел показать зрителю «изнанку» Индии, Камбоджи, Африки, Вьетнама, Индонезии, Латинской Америки, Боливии, Непала, Японии и Бразилии. И в преддверии старта нового сезона на «1+1» Дмитрий Комаров наконец-то раскрыл карты и рассекретил, где проходила его очередная экспедиция.
По многочисленным просьбам телезрителей, новый 11-й сезон программы «Мир наизнанку» будет посвящен Китаю - самой населенной стране мира. Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев провели почти полгода на съемках в Поднебесной, чтобы узнать главный секрет успеха китайского народа – как создать сверхразвитую экономику, сохранив свои древнейшие традиции и ценности.
Самая масштабная премьера года - смотри "Мир наизнанку" в Китае
Дмитрий Комаров вынашивал мечту снять китайский сезон около 10 лет. Телеведущий признался, что поездка в эту страну стала особенной не только для программы «Мир наизнанку», но и для него самого.
"Мир наизнанку" празднует День рождения: интересные факты и воспоминания от Дмитрия Комарова
Китай – страна, в которой удивительным образом сочетаются современные взгляды и древние традиции, мегаполисы и нетронутая природа, тысячелетние обряды и высокотехнологичные ноу-хау. Здесь небоскребы строятся по законам фэншуя, целые города возводятся всего за месяцы, а первозданная природа выглядит настолько сказочной, что напоминает зарисовки к фильмам в стиле фэнтези.
Каким увидит Китай Дмитрий Комаров - смотрите скоро в самом масштабном сезоне «Мира наизнанку» на «1+1».
Напомним, ранее Комаров и его молодая жена трогательно поздравили с Рождеством из Сингапура.